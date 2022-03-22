Стрибок нових випадків COVID-19: коронавірус виявили у 835 українців

09:09 23 червня Київ, Україна

На ранок 23 червня в Україні зареєстровано 835 нових випадків COVID-19, госпіталізовано за добу - 419 осіб.

Серед захворілих за минулу добу - 33 дітей і 25 медпрацівників.

Також за минулу добу:

🔸госпіталізовані - 419 осіб;

🔸летальних результатів - 70;

🔸одужали - 2 292 особи;

🔸протестовано: методом ПЛР - 26 280 осіб, методом ІФА - 8135 осіб, експрес-тестами - 13 782 особи.

За весь час пандемії в Україні:

🔹захворіли - 2 230 977 осіб;

🔹одужали - 2 155 261 особа;

🔹летальних результатів - 52 123;

🔹проведено ПЛР-тестів - 10 717 176.







Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (241), Львівській (52), Донецькій (51), Черкаській (41) і Рівненській (38) областях.

Число нових випадків COVID-19 в регіонах України: