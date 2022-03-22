Стрибок нових випадків COVID-19: коронавірус виявили у 835 українців

09:09 23 червня Київ, Україна

На ранок 23 червня в Україні зареєстровано 835 нових випадків COVID-19, госпіталізовано за добу - 419 осіб.
 
Серед захворілих за минулу добу - 33 дітей і 25 медпрацівників.
 
Також за минулу добу:
🔸госпіталізовані - 419 осіб;
🔸летальних результатів - 70;
🔸одужали - 2 292 особи;
🔸протестовано: методом ПЛР - 26 280 осіб, методом ІФА - 8135 осіб, експрес-тестами - 13 782 особи.
 
За весь час пандемії в Україні:
🔹захворіли - 2 230 977 осіб;
🔹одужали - 2 155 261 особа;
🔹летальних результатів - 52 123;
🔹проведено ПЛР-тестів - 10 717 176.


Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (241), Львівській (52), Донецькій (51), Черкаській (41) і Рівненській (38) областях.
Число нових випадків COVID-19 в регіонах України:
  • Київ - 241
  • Вінницька область - 20
  • Волинська область - 13
  • Дніпропетровська область - 36
  • Донецька область - 51
  • Житомирська область - 17
  • Закарпатська область - 21
  • Запорізька область - 15
  • Івано-Франківська область - 7
  • Київська область - 38
  • Кіровоградська область - 9
  • Луганська область - 23
  • Львівська область - 52
  • Миколаївська область - 23
  • Одеська область - 30
  • Полтавська область - 35
  • Рівненська область - 38
  • Сумська область - 26
  • Тернопільська область - 4
  • Харківська область - 26
  • Херсонська область - 9
  • Хмельницька область - 26
  • Черкаська область - 41
  • Чернівецька область - 19
  • Чернігівська область - 15.