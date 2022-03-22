Стрибок нових випадків COVID-19: коронавірус виявили у 835 українців

На ранок 23 червня в Україні зареєстровано 835 нових випадків COVID-19, госпіталізовано за добу - 419 осіб.
Серед захворілих за минулу добу - 33 дітей і 25 медпрацівників.
Також за минулу добу:
🔸госпіталізовані - 419 осіб;
🔸летальних результатів - 70;
🔸одужали - 2 292 особи;
🔸протестовано: методом ПЛР - 26 280 осіб, методом ІФА - 8135 осіб, експрес-тестами - 13 782 особи.
🔸госпіталізовані - 419 осіб;
🔸летальних результатів - 70;
🔸одужали - 2 292 особи;
🔸протестовано: методом ПЛР - 26 280 осіб, методом ІФА - 8135 осіб, експрес-тестами - 13 782 особи.
За весь час пандемії в Україні:
🔹захворіли - 2 230 977 осіб;
🔹одужали - 2 155 261 особа;
🔹летальних результатів - 52 123;
🔹проведено ПЛР-тестів - 10 717 176.
🔹одужали - 2 155 261 особа;
🔹летальних результатів - 52 123;
🔹проведено ПЛР-тестів - 10 717 176.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (241), Львівській (52), Донецькій (51), Черкаській (41) і Рівненській (38) областях.
Число нових випадків COVID-19 в регіонах України:
- Київ - 241
- Вінницька область - 20
- Волинська область - 13
- Дніпропетровська область - 36
- Донецька область - 51
- Житомирська область - 17
- Закарпатська область - 21
- Запорізька область - 15
- Івано-Франківська область - 7
- Київська область - 38
- Кіровоградська область - 9
- Луганська область - 23
- Львівська область - 52
- Миколаївська область - 23
- Одеська область - 30
- Полтавська область - 35
- Рівненська область - 38
- Сумська область - 26
- Тернопільська область - 4
- Харківська область - 26
- Херсонська область - 9
- Хмельницька область - 26
- Черкаська область - 41
- Чернівецька область - 19
- Чернігівська область - 15.
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