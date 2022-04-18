Ситуація з пандемією в провідних країнах Європи

07:53 25 листопада Київ, Україна

На сьогодні Франція і Великобританія вже підготували поетапний план виходу своїх країн з умов жорсткого локдауну. Так, наприклад, у Франції перший етап стартує вже 28 листопада і це попри те, що в цих країнах добовий показник смертності зростає, але падає приріст нових випадків інфікування ковід.

В Італії зафіксовано рекордний з кінця березня добовий приріст смертей - за останні 24 години в країні померли 853 інфіковані, що більш ніж на 200 осіб вище показника попереднього дня.



Крім того, за добу виявили 23 тис. 232 нових випадки коронавірусу, що трохи вище, ніж напередодні (22 тис. 930). Рекордний приріст випадків зараження зафіксували 13 листопада, він склав 40 тис. 902.



За даними Федерації лікарів Італії, 27 співробітників охорони здоров'я померли за останні 10 днів від наслідків зараження коронавірусом, захворіли за останній місяць 27 тис. медичних працівників.



За час пандемії в Італії діагностували понад 1,4 млн випадків зараження коронавірусом. При цьому понад 51 тис. тих, що заразилися, померли. Італія стала шостою країною в світі і другою у Європі - після Великобританії, де показник смертності перевищив цю позначку. Тим часом понад 605 тис. італійців успішно одужали, перехворівши на коронавірусну інфекцію.



Максимальний показник добової смертності серед інфікованих за другу хвилю пандемії зафіксовано в Іспанії. За останні 24 години в країні померли 537 тих, що заразилися COVID-19.Попередній рекорд за другу хвилю був встановлений тиждень тому, він склав 436 летальних випадків за добу. Влада зареєструвала 12 тис. 228 випадків коронавірусу за добу. Всього в країні з початку пандемії COVID-19 діагностували майже 1,6 млн інфікованих, причому загальна кількість летальних випадків серед хворих складає більше ніж 43,6 тис. За час пандемії в Італії діагностували понад 1,4 млн випадків зараження коронавірусом. При цьому понад 51 тис. тих, що заразилися, померли. Італія стала шостою країною в світі і другою у Європі - після Великобританії, де показник смертності перевищив цю позначку. Тим часом понад 605 тис. італійців успішно одужали, перехворівши на коронавірусну інфекцію.Максимальний показник добової смертності серед інфікованих за другу хвилю пандемії зафіксовано в Іспанії. За останні 24 години в країні померли 537 тих, що заразилися COVID-19.Попередній рекорд за другу хвилю був встановлений тиждень тому, він склав 436 летальних випадків за добу.



Напередодні повідомлялося, що в Іспанії показник випадків коронавірусу на 100 тис. жителів країни, виходячи зі статистики за два тижні, знизився до 374. Відзначається, що вперше з 23 жовтня він становить менше 400.



Добові показники захворюваності знижуються у Франції: за добу виявлено 9 тис. 155 випадків коронавірусу. Напередодні органи охорони здоров'я Франції зафіксували 4 тис. 452 випадки COVID-19 за добу. Такі низькі показники, зокрема, пояснюються традиційно меншою кількістю тестувань в неділю, відзначали західні ЗМІ. Проте цифри захворюваності продовжують падати з 20 листопада.



За добу у Франції померли 458 осіб (напередодні 501). Таким чином, кількість смертей, пов'язаних з COVID-19, у Франції перевищила позначку в 50 тис. і склала 50 тис. 237.



Всього у Франції виявили 2 млн 153 тис. 815 випадків COVID-19. За захворюваністю коронавірусом Франція займає четверте місце в світі, а за смертністю - сьоме.





Як заявив у вівторок президент Франції Емманюель Макрон, в країні підійшла до кінця друга хвиля пандемії коронавірусу. На цих вихідних, за повідомленням президента, почнуть послаблювати введений в країні режим ізоляції, таким чином, до Різдва відкриються магазини, театри і кінотеатри. При цьому, за словами Макрона, ресторани, кафе і бари не працюватимуть до 20 січня для того, щоб не викликати розвитку третьої хвилі пандемії.



У Великобританії зареєстрований найнижчий добовий приріст тих, що заразилися COVID-19 - за останні 24 години виявили 11 тис. 299 випадків. У той самий час добова кількість смертей серед інфікованих зросла в три рази в порівнянні з попереднім днем - до 608.



Раніше у вівторок влада ухвалила рішення скоротити обов'язковий 14-денний карантин для людей з країн, після прибуття з яких потрібна ця міра через несприятливу епідеміологічну ситуацію.





Згідно з даними статистичного сайту Worldometer, всього в Великобританії за час пандемії виявили понад 1,5 млн випадків зараження коронавірусом, більш ніж 55,8 тис. людей з COVID-19 померли.



Тим часом західні ЗМІ повідомляють, що в Швеції, яка навесні 2020 року під час першої хвилі коронавірусу не вводила локдаун, Агентство з охорони здоров'я і соцдопомоги при МОЗ розкритикувало роботу будинків престарілих в епідемію, що призвело до масових смертей в цих установах. Так, в Швеції приблизно половина з 6,5 тис. летальних випадків, пов'язаних з COVID-19, припала на будинки престарілих.



Згідно з висновками агентства, за "серйозні недоліки" системи соціального забезпечення, що проявилися, не можна звинувачувати одну лише епідемію. Разом з тим, в період з березня по червень 2020 року 20% хворих на коронавірус в будинку для літніх людей були обстежені лікарями в індивідуальному порядку. У тому випадку, коли пацієнтів обстежували, у менш ніж 10% це був медичний огляд, більшість отримали консультацію телефоном. Лікуванню також було завдано шкоди через невірні дані в медичних картах постояльців будинків престарілих. В агентстві зробили висновок, що жителі будинків престарілих не отримали нормальної допомоги в разі зараження або передбачуваного зараження коронавірусом. Згідно з даними статистичного сайту Worldometer, всього в Великобританії за час пандемії виявили понад 1,5 млн випадків зараження коронавірусом, більш ніж 55,8 тис. людей з COVID-19 померли.Тим часом західні ЗМІ повідомляють, що в Швеції, яка навесні 2020 року під час першої хвилі коронавірусу не вводила локдаун, Агентство з охорони здоров'я і соцдопомоги при МОЗ розкритикувало роботу будинків престарілих в епідемію, що призвело до масових смертей в цих установах. Так, в Швеції приблизно половина з 6,5 тис. летальних випадків, пов'язаних з COVID-19, припала на будинки престарілих.Згідно з висновками агентства, за "серйозні недоліки" системи соціального забезпечення, що проявилися, не можна звинувачувати одну лише епідемію. Разом з тим, в період з березня по червень 2020 року 20% хворих на коронавірус в будинку для літніх людей були обстежені лікарями в індивідуальному порядку. У тому випадку, коли пацієнтів обстежували, у менш ніж 10% це був медичний огляд, більшість отримали консультацію телефоном. Лікуванню також було завдано шкоди через невірні дані в медичних картах постояльців будинків престарілих.В агентстві зробили висновок, що жителі будинків престарілих не отримали нормальної допомоги в разі зараження або передбачуваного зараження коронавірусом.



ЗМІ нагадують, що одним з найжорсткіших обмежувальних заходів в Швеції навесні була заборона на вільне відвідування будинків престарілих. Заборона діяла з 1 квітня до 1 жовтня.



Відсутність повноцінної ізоляції в Швеції мало широку підтримку, відзначають ЗМІ, але також викликало багато критики, оскільки кількість летальних випадків, пов'язаних з COVID-19, в Швеції виявилася вищою, ніж у країн-сусідів.



Всього в Швеції виявили 225 тис. 560 випадків коронавірусу, 6,5 тис. людей померли. В цей час в цій країні діють в основному заходи рекомендаційного характеру. У кількох регіонах, включаючи Стокгольм, людям радять уникати громадських місць і магазинів, за винятком продуктових і аптек, а також не ходити на вечірки або інші заходи за участю великої кількості людей