Швеція посилила карантинні обмеження. Прем'єр-міністр країни захворіла на коронавірус

13:02 14 січень Київ, Україна

Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон отримала позитивний результат тесту на Covid-19. Вона виконуватиме свої обов'язки з дому, повідомляє Breaking the News.

"Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон отримала позитивний результат тесту на Covid-19", - пише видання.

Її речниця інформацію підтвердила і додала, що Андерссон почувається добре і продовжить виконувати свої обов'язки з дому.

Зазначимо, 12 січня Швеція посилила карантинні обмеження на тлі нової хвилі Covid-19. Зараз у Швеції буде заборонено роботу барів та ресторанів після 23:00.

Долучатись до публічних заходів за участю понад 20 осіб буде дозволено у складі груп до 8 учасників; при цьому відстань між відвідувачами має становити не менше одного метра.

Для участі у публічних заходах за участю понад 50 осіб додатково знадобиться документ про вакцинацію від Covid-19.

Андерссон закликала шведів повернутися до дистанційного формату роботи.