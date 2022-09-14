Швеція передасть Україні пів мільйона доз оновленої вакцини від COVID-19

10:13 14 вересня Київ, Україна





Йдеться про оновлену вакцину, тобто адаптовану для протидії штаму «Омікрон». У Міністерстві закордонних справ Швеції зазначили, що Україна однією з перших країн світу поза Євросоюзом отримає оновлену вакцину.



Коли саме в Україну надійде препарат, не повідомляють. Але зазначають, що це рішення було ухвалено у відповідь на прохання України. Швеція вирішила передати Україні понад 500 тисяч доз вакцини проти COVID-19 від Pfizer/BioNTech, повідомляє МЗС країни.Йдеться про оновлену вакцину, тобто адаптовану для протидії штаму «Омікрон». У Міністерстві закордонних справ Швеції зазначили, що Україна однією з перших країн світу поза Євросоюзом отримає оновлену вакцину.Коли саме в Україну надійде препарат, не повідомляють. Але зазначають, що це рішення було ухвалено у відповідь на прохання України.

Pfizer та BionTECH розпочали клінічні випробування нової версії своєї вакцини, призначеної для захисту від варіанту Омікрон, на початку 2022 року. У ЄС уже схвалили використання цього препарату.



Наприкінці липня у Чернівецькій області виявили новий різновид штаму «Омікрон» – ВА.5, який у ВООЗ називають «таким, що викликає занепокоєння».