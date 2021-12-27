Штати та Ізраїль дозволили екстрене використання ліків проти Соvid-19

11:37 27 грудень Київ, Україна

Федеральне управління США з контролю за ліками та продуктами (FDA) видало екстрений дозвіл на застосування ліків Paxlovid компанії Pfizer для лікування коронавірусу.

На думку експертів, це ще один крок до закінчення пандемії – поряд із вакцинами, повідомляє видання «Известия».



Зазначається також, що тепер розпочнеться постачання препарату від Pfizer до Ізраїлю. Слідом за США ця країна також 26 грудня дозволила їх для використання.



Як йдеться у публікації, препарат Paxlovid має 90% ефективність у профілактиці потреби у госпіталізації та смертності у хворих групи підвищеного ризику. Ліки випускаються в таблетках, які потрібно починати приймати одразу після появи перших симптомів хвороби.



"Це найбільша подія з моменту появи вакцин", - сказав з цього приводу д-р Ерік Тополь, керівник дослідницького інституту Scripps Research Translational Institute. Він зазначив, що сертифікація ліків пов'язана із терміновою потребою в них.



Серед побічних дій нових ліків називають пронос, підвищення кров'яного тиску, м'язові болі та порушення смаку. Зазначається, що їх слід з обережністю призначати людям із хворою печінкою. Відомо також, що препарат погано поєднується з деякими ліками, тому перед призначенням перевірте список медикаментів, які приймаються пацієнтом.



На розгляді FDA знаходиться ще один препарат від коронавірусу – ліки Molnupiravir компанії Merck. Вони вже сертифіковані у Великій Британії та призначаються людям з важким або середнім перебігом Covid-19.