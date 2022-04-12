Штам Дельта зафіксовано щонайменше в 111 країнах

13:59 14 липня Київ, Україна

Згідно з даними щотижневого епідеміологічного бюлетеня Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), індійський штам Дельта зафіксований щонайменше в 111 країнах і територіях.

Статистика щодо інших штамів коронавірусу в світі виглядає так: варіант B.1.1.7, який походить з Великобританії і який ВООЗ класифікує як Альфа, зафіксували в 178 країнах і територіях; варіант Бета (B.1.351) з Південної Африки - в 123 країнах і територіях; варіант Гамма (P.1) з Бразилії - в 75.



У ВООЗ повідомляють, що за останній тиждень (5-11 липня) спостерігалося збільшення кількості нових випадків коронавірусу в світі на 10% в порівнянні з попереднім тижнем. Кількість захворілих склала 2 996 465. У всьому світі захворюваність на COVID-19 росла, в середньому щодня повідомлялося про понад 400 тис. випадків в порівнянні з 370 тис. за попередній тиждень. Кількість смертей збільшилася на 3% і склала 55 830.