Штам дельта у ВООЗ визнали найнебезпечнішим

10:20 26 червня Київ, Україна

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейесус впевнений, що найбільш небезпечним з усіх наявних мутацій коронавірусу є штам дельта.

Про це він розповів на щоденному брифінгу в Женеві.



Найбільш заразним з усіх є дельта-штам, який виявили в половині країн світу і який швидкими темпами поширюється серед нещепленого населення.



Гебрейесус зазначив, що зараз в світі відзначається зростання випадків зараження коронавірусом, що може привести до збільшення смертності.



В Україні також почали фіксувати зараження дельтою. Влада і вчені побоюються, що він може привести до серйозного спалаху, поширившись швидше, ніж у західних сусідів.