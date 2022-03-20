Штам дельта у ВООЗ визнали найнебезпечнішим

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейесус впевнений, що найбільш небезпечним з усіх наявних мутацій коронавірусу є штам дельта.
Про це він розповів на щоденному брифінгу в Женеві.
Найбільш заразним з усіх є дельта-штам, який виявили в половині країн світу і який швидкими темпами поширюється серед нещепленого населення.
Гебрейесус зазначив, що зараз в світі відзначається зростання випадків зараження коронавірусом, що може привести до збільшення смертності.
В Україні також почали фіксувати зараження дельтою. Влада і вчені побоюються, що він може привести до серйозного спалаху, поширившись швидше, ніж у західних сусідів.
Найбільш заразним з усіх є дельта-штам, який виявили в половині країн світу і який швидкими темпами поширюється серед нещепленого населення.
Гебрейесус зазначив, що зараз в світі відзначається зростання випадків зараження коронавірусом, що може привести до збільшення смертності.
В Україні також почали фіксувати зараження дельтою. Влада і вчені побоюються, що він може привести до серйозного спалаху, поширившись швидше, ніж у західних сусідів.
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