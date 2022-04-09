Штаб ООС: вакциновано першою дозою 95% військовослужбовців

На сьогодні першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 95% військовослужбовців ООС.
Про це повідомляє штаб ООС.
Тільки в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ щодня отримують щеплення проти коронавірусу близько 400 військовослужбовців.
Відзначається, що в цей час розгорнуто п'ять бригад.
Станом на 13 липня загальна кількість вакцинованого особового складу - близько 8 тисяч військовослужбовців. Вакцинують препаратами CoviShield і CoronaVac.
Перше з двох щеплень отримали майже 95% особового складу, а повністю вакциновані двома дозами близько 70% військовослужбовців зі складу ООС.
Відзначається, що в цей час розгорнуто п'ять бригад.
Станом на 13 липня загальна кількість вакцинованого особового складу - близько 8 тисяч військовослужбовців. Вакцинують препаратами CoviShield і CoronaVac.
Перше з двох щеплень отримали майже 95% особового складу, а повністю вакциновані двома дозами близько 70% військовослужбовців зі складу ООС.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі