Шмигаль розповів, скільки грошей виділено на вакцинацію

14:32 11 травень Київ, Україна

Для вакцинації на 2021 рік Міністерство охорони здоров'я запросило 15 мільярдів гривень. Вже сьогодні у відомстві підраховують суму, яка буде необхідна для завершення вакцинації в наступному році.



Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна у вівторок, 11 травня.



"Всього на вакцини в цьому році МОЗ просив близько 15 млрд гривень. Зараз ми робили зміни в бюджет, щоб закрити повністю потребу в цьому році, додатково виділивши 6,5 млрд", - сказав Шмигаль, додавши, що цієї суми повинно вистачити до кінця року.



"Цього достатньо на потреби поточного року. Потреби наступного року формуються зараз. Мінфін формує бюджетну декларацію, відповідно, за поданням Міністерства охорони здоров'я вони рахують, скільки треба грошей для завершення вакцинації", - зазначив прем'єр-міністр.



Крім того, вже в 2022 році може бути створено резервний пул вакцин.

"Можливо, якийсь резервний пул вакцин, які повинні бути закуплені в наступному році, якщо треба буде почати повторну вакцинацію, також буде закладено. Тобто цей процес планомірний, міністерства над цим працюють, і я не бачу причин для хвилювання", - підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я домовляється про постачання COVID-вакцин ще на два роки. Перші поставки Pfizer за прямими контрактами відбудуться до кінця другого кварталу, запевнив глава МОЗ Максим Степанов.



Також Шмигаль заявив, що колективний імунітет від COVID-19 буде через рік. Влада тільки в наступному році планує досягти рівня вакцинації в 70% дорослого населення України.