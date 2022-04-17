Шмигаль закликав Раду Церков до боротьби з COVID-19 в період релігійних свят

16:15 20 листопада Київ, Україна

Напередодні релігійних свят необхідно спільними зусиллями не допустити масових скупчень людей і, відповідно, звести до мінімуму ймовірність зараження COVID-19 . З таким проханням звернувся Денис Шмигаль до Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.



Про це повідомляє Урядовий портал України.



"Зараз ми наближаємося до важливих зимових релігійних свят: Різдва Христового, Хануки, Святого Миколая, Хрещення та інших. У період святкування можуть виникати великі скупчення людей. Тому нам потрібно вжити спільних заходів, щоб мінімізувати кількість захворювань", - зазначив Шмигаль.



Шмигаль подякував ВРЦіРО за пропозицію створити робочі групи для вироблення спільних кроків:



"Уряд і Всеукраїнська Рада Церков показали ефективну взаємодію навесні. Упевнений, що такий підхід буде продовжений, і він дасть результат в майбутньому, адже всі ці дії спрямовані на благо суспільства", - підкреслив глава уряду.



Своєю чергою заступник голови МОЗ Віктор Ляшко зазначив: "Ці шість днів зменшення мобільності приведуть до зменшення відсотка інфікування і це змінить темпи приросту коронавірусної хвороби, які дозволять нам інакше змоделювати захід у зимові свята і підхід до стримування поширення хвороби".