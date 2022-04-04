Шмигаль про локдаун і карантин вихідного дня

09:42 11 листопада Київ, Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поділився своїм ставленням до адаптивного карантину і карантину вихідного дня, зокрема. Він запевнив, що європейське керівництво орієнтується на політику України щодо стримування пандемії.