Шмигаль про локдаун і карантин вихідного дня

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поділився своїм ставленням до адаптивного карантину і карантину вихідного дня, зокрема. Він запевнив, що європейське керівництво орієнтується на політику України щодо стримування пандемії.
"Йде дуже багато діалогів і суперечок про те, як діяти. Стовідсоткового рецепта немає ні у кого в світі. Уряди всіх країн шукають кращі рішення. Ми знаходимося в щільній комунікації з країнами Європи. У багатьох речах європейці беруть приклад з нас, цим треба пишатися.
Потрібно подивитися, який сценарій розвитку в Європі і в Україні. У нас дуже важка ситуація, багато хворих. Але якщо порівняти з Італією, Іспанією, Польщею - ми в хорошому сенсі від них відстаємо. Вони запитують: що ви робите? Ми ділимося - це адаптивний карантин, заходи, які ми вводимо паралельно", - зазначив глава уряду.
"Так званий локдаун вихідного дня - можливість, не зупиняючи економіку в робочий час, зупинити розвиток пандемії, зафіксувати ситуацію на тому рівні, на якому вона є сьогодні. Локдаун на два тижні нічого не дасть. Він повинен бути мінімум три тижні - за цей час економіці буде завдано непоправної шкоди", - заявив він.
Потрібно подивитися, який сценарій розвитку в Європі і в Україні. У нас дуже важка ситуація, багато хворих. Але якщо порівняти з Італією, Іспанією, Польщею - ми в хорошому сенсі від них відстаємо. Вони запитують: що ви робите? Ми ділимося - це адаптивний карантин, заходи, які ми вводимо паралельно", - зазначив глава уряду.
"Так званий локдаун вихідного дня - можливість, не зупиняючи економіку в робочий час, зупинити розвиток пандемії, зафіксувати ситуацію на тому рівні, на якому вона є сьогодні. Локдаун на два тижні нічого не дасть. Він повинен бути мінімум три тижні - за цей час економіці буде завдано непоправної шкоди", - заявив він.
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