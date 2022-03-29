Шмигаль: спорткомплекси, виставкові зали та інші приміщення потрібно починати готувати під додаткові ліжко-місця

13:36 04 листопада Київ, Україна

В ході селекторної наради Денис Шмигаль дав розпорядження керівникам областей негайно збільшити кількість ліжко-місць для лікування хворих на COVID-19



Про це повідомляє Урядовий портал.

"Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль спільно з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олексієм Даниловим провів селекторну нараду з керівниками областей щодо ситуації з поширенням COVID-19 на території України. Було піднято питання збільшення кількості ліжко-місць з під’єднанням до подачі кисню і розширення ліжкового фонду за рахунок інших об'єктів інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Шмигаль наголосив главам ОДА на необхідності готувати додаткові приміщення, де будуть розставлені ліжка і прийматимуть хворих на COVID-19.

"Нам потрібно 25 тис. додаткових ліжко-місць в спорткомплексах, виставкових залах і всіх інших приміщеннях, які обладнані всім необхідним, без потреби в ремонтах, з теплом, де ми можемо приймати людей. Питання "якщо вони будуть потрібні" не стоїть. Їх треба починати готувати під додаткові ліжко-місця. Без обговорень", - заявив Шмигаль.

Прем'єр додав, що голови облдержадміністрацій повинні зробити всі ці речі невідкладно.



Крім того, Шмигаль закликав голів ОДА шукати прості способи підведення кисню до точок підключення, щоб якомога швидше підключити ліжка без будівельних робіт.