Шість африканських країн отримають технологію для виробництва мРНК-вакцин

15:50 18 лютий Київ, Україна





Гендиректор ВООЗ Тедрос Гебреєсус оголосив про це у п'ятницю в Брюсселі на саміті Євросоюз-Африканський союз. Єгипет, Кенія, Нігерія, Сенегал, Південна Африка та Туніс стали першими африканськими країнами, які отримали від Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) технологію, необхідну для виробництва мРНК-вакцин. Дві вакцини, що використовуються в боротьбі з COVID-19 , є мРНК-вакцини.Гендиректор ВООЗ Тедрос Гебреєсус оголосив про це у п'ятницю в Брюсселі на саміті Євросоюз-Африканський союз.

«Найкращий спосіб впоратися з надзвичайними ситуаціями в галузі охорони здоров'я та досягти загального охоплення послугами охорони здоров'я — це значно збільшити потенціал усіх регіонів із виробництва необхідних їм товарів медичного призначення», — сказав Тедрос.

Понад 80% населення африканського континенту ще отримали жодної дози вакцини від COVID.

"Більшість цього нерівності викликана тим, що у світі виробництво вакцин зосереджено в декількох країнах, в основному з високим рівнем доходу", - сказав Тедрос.

Ресурсний центр з коронавірусу Джона Хопкінса повідомив на початку п'ятниці, що у світі зареєстровано понад 420 мільйонів випадків захворювання на COVID і майже 6 мільйонів смертей. Центр повідомив, що було запроваджено 10,3 мільярда вакцин.