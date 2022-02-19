Шість африканських країн отримають технологію для виробництва мРНК-вакцин

Єгипет, Кенія, Нігерія, Сенегал, Південна Африка та Туніс стали першими африканськими країнами, які отримали від Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) технологію, необхідну для виробництва мРНК-вакцин. Дві вакцини, що використовуються в боротьбі з COVID-19, є мРНК-вакцини.
Гендиректор ВООЗ Тедрос Гебреєсус оголосив про це у п'ятницю в Брюсселі на саміті Євросоюз-Африканський союз.
Гендиректор ВООЗ Тедрос Гебреєсус оголосив про це у п'ятницю в Брюсселі на саміті Євросоюз-Африканський союз.
Понад 80% населення африканського континенту ще отримали жодної дози вакцини від COVID.
Ресурсний центр з коронавірусу Джона Хопкінса повідомив на початку п'ятниці, що у світі зареєстровано понад 420 мільйонів випадків захворювання на COVID і майже 6 мільйонів смертей. Центр повідомив, що було запроваджено 10,3 мільярда вакцин.
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