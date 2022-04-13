Сімейні лікарі і бригади швидкої допомоги отримають додаткові 6 млн експрес-тестів

14:23 18 листопада Київ, Україна

З бюджету України виділили 1 млрд грн на закупівлю експрес-тестів. У Telegram Денис Шмигаль зазначив, що кількість тестів становитиме 6 млн і розподіляти їх будуть в основному між сімейними лікарями та мобільними бригадами швидкої допомоги.



"Так у нас з'явиться ефективний і швидкий інструмент додаткового тестування", - повідомив він.



Також прем'єр зазначив, що ще 900 млн грн піде на додаткове забезпечення киснем ліжок в стаціонарах всіх областей. Додаткові кошти також будуть спрямовані в регіони для підготовки організації мобільних госпіталів.



"Будемо сподіватися, що до цього справа не дійде, але повинні бути готові і передбачити всі варіанти", - Додав Шмигаль.