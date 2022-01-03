Семеро людей загинули за минулу добу в Києві від COVID-19

Незважаючи на всі зусилля влади Києва закликати городян до дотримання карантинних заходів, захворюваність в столиці зростає. Про сумні результати ходу пандемії в місті ділиться з киянами в Telegram їх мер. Сьогодні Віталій Кличко констатував черговий антирекорд столиці. За його словами, за минулу добу в Києві виявлено 179 нових випадків коронавируса.
Серед захворілих - 16 дітей.
При цьому за день в Києві вперше померли сім хворих COVID-19 (всього - 165 смертей з початку епідемії).
У лікарні столиці потрапили 24 пацієнта, інші на самоізоляції, під контролем лікарів. Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі - 35, в Дарницькому - 27 і в Дніпровському районі - 25 випадків.
У той же час одужали 76 осіб. Всього коронавірус подолали 3682 жителя Києва.
Нагадаємо, що в Україні рекордний приріст COVID-19. За день в країні виявили понад 2300 нових випадків коронавируса. Найбільше зростання захворюваності зафіксували в Харківській області.
Також повідомлялося, що через порушення карантину в Україні відкрили 226 кримінальних справ. З початку введення карантину поліція виписала майже 24 тисячі адміністративних протоколів про порушення карантинних заходів та самоізоляції.
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