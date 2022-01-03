Семеро людей загинули за минулу добу в Києві від COVID-19

Незважаючи на всі зусилля влади Києва закликати городян до дотримання карантинних заходів, захворюваність в столиці зростає. Про сумні результати ходу пандемії в місті ділиться з киянами в Telegram їх мер. Сьогодні Віталій Кличко констатував черговий антирекорд столиці. За його словами, за минулу добу в Києві виявлено 179 нових випадків коронавируса.

Серед захворілих - 16 дітей.

При цьому за день в Києві вперше померли сім хворих COVID-19 (всього - 165 смертей з початку епідемії).

"На сьогодні в столиці вже 11507 підтверджених випадків захворювання COVID-19. Захворіли 100 жінок у віці від 21 до 79 років, 63 чоловіки у віці від 19 до 92 років, п'ять дівчаток від 2 до 14 років і 11 хлопчиків від 1 місяця до 8 років ", - сказано в повідомленні.

У лікарні столиці потрапили 24 пацієнта, інші на самоізоляції, під контролем лікарів. Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі - 35, в Дарницькому - 27 і в Дніпровському районі - 25 випадків.

У той же час одужали 76 осіб. Всього коронавірус подолали 3682 жителя Києва.

Нагадаємо, що в Україні рекордний приріст COVID-19. За день в країні виявили понад 2300 нових випадків коронавируса. Найбільше зростання захворюваності зафіксували в Харківській області.

Також повідомлялося, що через порушення карантину в Україні відкрили 226 кримінальних справ. З початку введення карантину поліція виписала майже 24 тисячі адміністративних протоколів про порушення карантинних заходів та самоізоляції.