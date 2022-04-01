Сьогодні в Україні 8 687 нових випадків COVID-19

Максим Степанов в ході пресбрифінгу підтвердив, що за минулу добу в Україні захворіли на COVID-19 8 687 осіб. Другий день загальна картина захворюваності в країні йде на спад, але окрема ситуація в областях викликає стурбованість.
Найбільша кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксована в Києві (+748), Харківській області (+717), Запорізькій області (+683), Житомирській області (+636) та Київській області (+590).
Загальна кількість інфікованих з початку пандемії на ранок понеділка склала 469 018 осіб, 8 565 осіб - померли, одужали - 209 143.
Кількість випадків COVID-19 в регіонах України:
Вінницька область - 12566 (+146)
Волинська - 16436 (+331)
Дніпропетровська - 17965 (+217)
Донецька - 14190 (+283)
Житомирська - 18970 (+636)
Закарпатська - 17192 (260)
Запорізька - 14105 (+683)
Івано-Франківська - 24494 (+428)
Київ - 44920 (+748)
Київська - 20410 (590)
Кіровоградська - 3142 (50)
Луганська - 4539 (+89)
Львівська - 33754 (+471)
Миколаївська - 10559 (+319)
Одеська - 28 728 (+463)
Полтавська - 12204 (260)
Рівненська - 22140 (+370)
Сумська - 14863 (+377)
Тернопільська - 22216 (+176)
Харківська - 43930 (+717)
Херсонська - 5558 (+117)
Хмельницька - 19839 (+346)
Черкаська - 10723 (+157)
Чернівецька - 25411 (+395)
Чернігівська - 10164 (+110)
Загальна кількість інфікованих з початку пандемії на ранок понеділка склала 469 018 осіб, 8 565 осіб - померли, одужали - 209 143.
Кількість випадків COVID-19 в регіонах України:
Вінницька область - 12566 (+146)
Волинська - 16436 (+331)
Дніпропетровська - 17965 (+217)
Донецька - 14190 (+283)
Житомирська - 18970 (+636)
Закарпатська - 17192 (260)
Запорізька - 14105 (+683)
Івано-Франківська - 24494 (+428)
Київ - 44920 (+748)
Київська - 20410 (590)
Кіровоградська - 3142 (50)
Луганська - 4539 (+89)
Львівська - 33754 (+471)
Миколаївська - 10559 (+319)
Одеська - 28 728 (+463)
Полтавська - 12204 (260)
Рівненська - 22140 (+370)
Сумська - 14863 (+377)
Тернопільська - 22216 (+176)
Харківська - 43930 (+717)
Херсонська - 5558 (+117)
Хмельницька - 19839 (+346)
Черкаська - 10723 (+157)
Чернівецька - 25411 (+395)
Чернігівська - 10164 (+110)
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