Сьогодні в Україні 8 687 нових випадків COVID-19

09:38 09 листопада Київ, Україна

Максим Степанов в ході пресбрифінгу підтвердив, що за минулу добу в Україні захворіли на COVID-19 8 687 осіб. Другий день загальна картина захворюваності в країні йде на спад, але окрема ситуація в областях викликає стурбованість.

"За минулу добу в Україні зафіксовано 8 687 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 350, медпрацівників - 321). Також за останню добу госпіталізовано - 1100 осіб, летальних випадків - 115, одужали - 2 277 осіб", - написав Степанов.

Найбільша кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксована в Києві (+748), Харківській області (+717), Запорізькій області (+683), Житомирській області (+636) та Київській області (+590).



Загальна кількість інфікованих з початку пандемії на ранок понеділка склала 469 018 осіб, 8 565 осіб - померли, одужали - 209 143.



Кількість випадків COVID-19 в регіонах України:



Вінницька область - 12566 (+146)

Волинська - 16436 (+331)

Дніпропетровська - 17965 (+217)

Донецька - 14190 (+283)

Житомирська - 18970 (+636)

Закарпатська - 17192 (260)

Запорізька - 14105 (+683)

Івано-Франківська - 24494 (+428)

Київ - 44920 (+748)

Київська - 20410 (590)

Кіровоградська - 3142 (50)

Луганська - 4539 (+89)

Львівська - 33754 (+471)

Миколаївська - 10559 (+319)

Одеська - 28 728 (+463)

Полтавська - 12204 (260)

Рівненська - 22140 (+370)

Сумська - 14863 (+377)

Тернопільська - 22216 (+176)

Харківська - 43930 (+717)

Херсонська - 5558 (+117)

Хмельницька - 19839 (+346)

Черкаська - 10723 (+157)

Чернівецька - 25411 (+395)

Чернігівська - 10164 (+110)

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