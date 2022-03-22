Сьогодні в Україні 7474 нових випадки COVID-19

11:33 28 жовтня Київ, Україна

28 жовтня (станом на 9:00) в Україні 363 075 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 6 755 летальних, 148 642 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 7 474 нових випадки. Загалом проведено 3 129 235 тестувань методом ПЛР. За добу вилікувалися 3 306 людей.

Статистика коронавірусу по регіонах:
  • Вінницька обл - 9697 (+191)
  • Волинська обл - 12871 (+236)
  • Дніпропетровська обл - 13915 (+497)
  • Донецька обл - 9024 (+205)
  • Житомирська обл - 13154 (+276)
  • Закарпатська обл - 13571 (+226)
  • Запорізька обл - 8852 (+389)
  • Івано-Франківська обл - 19247 (+332)
  • Кіровоградська обл - 2212 (+55)
  • Київ - 35450 (+563)
  • Київська обл - 15465 (+309)
  • Львівська обл - 28484 (+398)
  • Луганська обл - 3416 (+95)
  • Миколаївська обл - 7317 (+123)
  • Одеська обл - 23207 (+567)
  • Полтавська обл - 8639 (+289)
  • Рівненська обл - 18299 (+296)
  • Сумська обл - 10974 (+164)
  • Тернопільська обл - 19818 (+296)
  • Харківська обл - 34441 (+635)
  • Херсонська обл - 3454 (+110)
  • Хмельницька обл - 14228 (+383)
  • Чернівецька обл - 20509 (+392)
  • Черкаська обл - 8539 (+238)
  • Чернігівська обл - 8292 (+209)
 
 