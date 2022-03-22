Сьогодні в Україні 7474 нових випадки COVID-19

28 жовтня (станом на 9:00) в Україні 363 075 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 6 755 летальних, 148 642 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 7 474 нових випадки. Загалом проведено 3 129 235 тестувань методом ПЛР. За добу вилікувалися 3 306 людей.
Статистика коронавірусу по регіонах:
- Вінницька обл - 9697 (+191)
- Волинська обл - 12871 (+236)
- Дніпропетровська обл - 13915 (+497)
- Донецька обл - 9024 (+205)
- Житомирська обл - 13154 (+276)
- Закарпатська обл - 13571 (+226)
- Запорізька обл - 8852 (+389)
- Івано-Франківська обл - 19247 (+332)
- Кіровоградська обл - 2212 (+55)
- Київ - 35450 (+563)
- Київська обл - 15465 (+309)
- Львівська обл - 28484 (+398)
- Луганська обл - 3416 (+95)
- Миколаївська обл - 7317 (+123)
- Одеська обл - 23207 (+567)
- Полтавська обл - 8639 (+289)
- Рівненська обл - 18299 (+296)
- Сумська обл - 10974 (+164)
- Тернопільська обл - 19818 (+296)
- Харківська обл - 34441 (+635)
- Херсонська обл - 3454 (+110)
- Хмельницька обл - 14228 (+383)
- Чернівецька обл - 20509 (+392)
- Черкаська обл - 8539 (+238)
- Чернігівська обл - 8292 (+209)
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