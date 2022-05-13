Сьогодні добовий приріст коронавірусу в Україні дорівнює 13514 випадкам

13514 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні на 11 грудня 2020. Зокрема, захворіли 638 дітей і 690 медпрацівників.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов вранці в п'ятницю, 11 грудня.
"Також за минулу добу госпіталізовано - 2 846 осіб, летальних випадків - 285, одужали - 15 327 осіб", - повідомив міністр.
Всього за минулу добу проведено 60 847 тестувань на COVID-19. З них методом ПЛР - 39 519, методом ІФА - 21 328.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1880), Запорізькій (895), Одеській (874), Київській (787) і Дніпропетровській (759) областях.
Кількість інфікованих з початку пандемії склала 872 228 осіб, 14 755 осіб - померли від COVID-19, одужали - 480 348 осіб. Активними хворими залишаються 391 880 осіб.
Кількість випадків коронавірусу в регіонах України:
Вінницька - 19481 (+275)
Волинська - 27537 (+343)
Дніпропетровська - 47650 (+759)
Донецька - 28391 (+713)
Житомирська - 33 405 (+418)
Закарпатська - 25 693 (+349)
Запорізька - 40653 (+895)
Івано-Франківська - 40282 (+275)
Київ - 88317 (+1 880)
Київська - 46998 (+787)
Кіровоградська - 6921 (+177)
Луганська - 7615 (+179)
Львівська - 52578 (+663)
Миколаївська - 22980 (+359)
Одеська - 55 714 (+874)
Полтавська - 28435 (+663)
Рівненська - 35452 (+418)
Сумська - 34996 (+385)
Тернопільська - 30738 (+276)
Харківська - 61424 (+432)
Херсонська - 13401 (+362)
Хмельницька - 33958 (+532)
Черкаська - 30 133 (+684)
Чернівецька - 36 286 (+242)
Чернігівська - 23 190 (+574)
"Також за минулу добу госпіталізовано - 2 846 осіб, летальних випадків - 285, одужали - 15 327 осіб", - повідомив міністр.
Всього за минулу добу проведено 60 847 тестувань на COVID-19. З них методом ПЛР - 39 519, методом ІФА - 21 328.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1880), Запорізькій (895), Одеській (874), Київській (787) і Дніпропетровській (759) областях.
Кількість інфікованих з початку пандемії склала 872 228 осіб, 14 755 осіб - померли від COVID-19, одужали - 480 348 осіб. Активними хворими залишаються 391 880 осіб.
Кількість випадків коронавірусу в регіонах України:
Вінницька - 19481 (+275)
Волинська - 27537 (+343)
Дніпропетровська - 47650 (+759)
Донецька - 28391 (+713)
Житомирська - 33 405 (+418)
Закарпатська - 25 693 (+349)
Запорізька - 40653 (+895)
Івано-Франківська - 40282 (+275)
Київ - 88317 (+1 880)
Київська - 46998 (+787)
Кіровоградська - 6921 (+177)
Луганська - 7615 (+179)
Львівська - 52578 (+663)
Миколаївська - 22980 (+359)
Одеська - 55 714 (+874)
Полтавська - 28435 (+663)
Рівненська - 35452 (+418)
Сумська - 34996 (+385)
Тернопільська - 30738 (+276)
Харківська - 61424 (+432)
Херсонська - 13401 (+362)
Хмельницька - 33958 (+532)
Черкаська - 30 133 (+684)
Чернівецька - 36 286 (+242)
Чернігівська - 23 190 (+574)
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