Сьогодні МОЗ повідомив про 6237 нових випадків COVID-19 в Україні

09:06 18 лютого Київ, Україна

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (799), Вінницькій областях (514), м. Київ (513), Закарпатській (500) та Житомирській (438) областях.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у четвер, 18 лютого.