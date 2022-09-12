Сьогодні МОЗ повідомив про 6237 нових випадків COVID-19 в Україні

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (799), Вінницькій областях (514), м. Київ (513), Закарпатській (500) та Житомирській (438) областях.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у четвер, 18 лютого.
В Україні за добу виявили 6237 нових випадків COVID-19 - всього в країні вже 1287141 випадок.
При цьому одужали 1134120 українців (напередодні - 5 225), а померли 24852 особи (напередодні - 163).
Статистика захворюваності по регіонах:
Київ - 513
Вінницька область - 514
Волинська область - 163
Дніпропетровська область - 205
Донецька область - 171
Житомирська область - 438
Закарпатська область - 500
Запорізька область - 88
Івано-Франківська область - 799
Київська область - 231
Кіровоградська область - 31
Луганська область - 34
Львівська область - 300
Миколаївська область - 119
Одеська область - 201
Полтавська область - 156
Рівненська область -167
Сумська область - 194
Тернопільська область - 215
Харківська область - 289
Херсонська область - 44
Хмельницька область - 202
Черкаська область - 140
Чернівецька область - 436
Чернігівська область - 87
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