Сьогодні хворих на COVID-19 в Україні на 2 726 більше, ніж вчора

11:12 04 жовтень Київ, Україна

Попри незначні періодичні зниження, коронавірус продовжує пожинати свої плоди в Україні. За сьогоднішніми даними Ради національної безпеки і оборони, за останню добу кількість зафіксованих випадків захворювання коронавірусною хворобою трохи знизилася і склала 4 140.

За минулу добу видужало - 1 370 осіб, померло 44. Всього з початку епідемії захворіли на COVID-19 226 462 особи, померли 4 397, одужали - 100 107.

Зараз в Україні на COVID-19 хворіє 121 958 осіб, що на 2 726 більше, ніж днем раніше. Найбільша кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксована в Харківській області - 414, Києві - 407 і Донецькій області - 323.

Як повідомлялося раніше, в Україні четвертий день поспіль рекорд по COVID-19. За добу коронавірус виявили у 4661 особи. Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує зростання показника до 7-9 тис.