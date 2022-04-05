Справдився найгірший прогноз МОЗ: COVID-19 виявили у 10 842 осіб

08:39 10 листопада Київ, Україна

Найгірший прогноз МОЗ справдився, за минулу добу коронавірус в Україні виявили у 10 842 осіб, зафіксований 191 летальний випадок, 5514 пацієнтів одужали. Лідирують за кількістю нових випадків інфікування Житомирська, Київська, Запорізька та Одеська області.



Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 10 листопада.



Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 479 197 осіб, з них 214 657 одужали, летальних випадків - 8756.



Ситуація з COVID-19 по регіонах:



м.Київ - 45 667 випадків;

Вінницька область - 12 765 випадків;

Волинська область - 16 821 випадок;

Дніпропетровська область - 18324 випадки;

Донецька область - 14 578 випадків;

Житомирська область - 19 616 випадків;

Закарпатська область - 17 620 випадків;

Запорізька область - 14 693 випадки;

Івано-Франківська область - 25 054 випадки;

Київська область - 21 038 випадків;

Кіровоградська область - 3204 випадки;

Луганська область - 4643 випадки;

Львівська область - 34 304 випадки;

Миколаївська область - 10 787 випадків;

Одеська область - 29 336 випадків;

Полтавська область - 12 723 випадки;

Рівненська область - 22 622 випадки;

Сумська область - 15 297 випадків;

Тернопільська область - 22 389 випадків;

Харківська область - 44 466 випадків;

Херсонська область - 5833 випадки;

Хмельницька область - 20 328 випадків;

Черкаська область - 10 919 випадків;

Чернівецька область - 25 835 випадків;

Чернігівська область - 10 335 випадків.