Збірна України з волейболу відсторонена від чемпіонату Європи

Всі знають про пандемію і небезпеки зараження. Проте звістка про виявлення вірусу в близькому оточенні завжди стає несподіванкою. Такою прикрою несподіванкою стало виявлення заражених коронавірусом серед членів нашої команди волейболістів.

В результаті збірна України з волейболу U-20 під керівництвом Володимира Романцова та Анатолія Янущика була зняла з розіграшу чемпіонату Європи за день до старту.

На офіційному сайті Європейської конфедерації волейболу з'явилася інформація, що збірні Туреччини та України не допущені до змагань через наявність позитивних тестів на коронавірус.