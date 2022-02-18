Збірна України з волейболу відсторонена від чемпіонату Європи

Всі знають про пандемію і небезпеки зараження. Проте звістка про виявлення вірусу в близькому оточенні завжди стає несподіванкою. Такою прикрою несподіванкою стало виявлення заражених коронавірусом серед членів нашої команди волейболістів.
В результаті збірна України з волейболу U-20 під керівництвом Володимира Романцова та Анатолія Янущика була зняла з розіграшу чемпіонату Європи за день до старту.
На офіційному сайті Європейської конфедерації волейболу з'явилася інформація, що збірні Туреччини та України не допущені до змагань через наявність позитивних тестів на коронавірус.
"Очевидно, що було прийнято непросте рішення, але, з огляду на те, що здоров'я всіх, хто пов'язаний з турніром, є головним пріоритетом, не було іншого вибору, окрім як дотримуватися дуже суворих протоколів, які існують, щоб зупинити подальше поширення нового вірусу", - йдеться в повідомленні офіційного сайту ЄКВ.
"На превеликий жаль, наші хлопці не зіграють на ЧЄ U20! Вчора цілий день і пів ночі тривали нелегкі переговори з ЄКВ, урядом Чехії, організаторами змагань на місці..., але наша команда і збірна Туреччини змушені покинути територію Чехії протягом 24 годин. Коронавірус виявлений у одного з наших гравців (в збірній Туреччини таких гравців двоє)", - написав на своїй сторінці в Facebook президент Федерації волейболу України Михайло Мельник.
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