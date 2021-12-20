"З високим ступенем передачі" Omicron вимагає "термінових дій": G7

06:52 30 листопад Київ, Україна

Новий варіант Covid Омікрон дуже швидко передається та вимагає «невідкладних дій», - заявили в понеділок міністри охорони здоров'я G7.



"Світова спільнота зіткнулася з загрозою нового, на перший погляд, високоспадкового варіанта COVID-19, який вимагає термінових дій", - заявили міністри охорони здоров'я у заяві за підсумками екстреної зустрічі.



Наголосивши на «стратегічній важливості забезпечення доступу до вакцин», вони зобов'язалися виконувати свої зобов'язання щодо надання гуманітарної допомоги, а також надавати підтримку дослідженням та розробкам.



Водночас вони боротимуться з «дезінформацією про вакцини», яка в деяких частинах світу призвела до популярності антивакцинаторів.



За їхніми словами, у грудні відбудеться нова нарада, на якій вони взяли на себе зобов'язання тісно співпрацювати із Всесвітньою організацією охорони здоров'я та міжнародними партнерами для обміну інформацією про Omicron.



Вчені з Південної Африки заявили, що минулого тижня вони виявили новий варіант принаймні з 10 мутаціями в порівнянні з трьома для Бета-версії або двома для Delta - штаму, який вдарив по всьому світу і відправив мільйони людей назад в ізоляцію.



Відкриття Омікрона викликало ажіотаж обмежень на поїздки по всьому світу.



Більшість країн уже запровадили обмеження на поїздки на південь Африки, включаючи ключовий туристичний центр Катар, США, Велику Британію, Індонезію, Саудівську Аравію, Кувейт, Єгипет та Нідерланди.