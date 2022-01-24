Відсьогодні вакциновані українці віком 60+ зможуть купити ліки за "ковідну тисячу"

13:28 24 січень Київ, Україна

З 24 січня вакциновані громадяни віком від 60 років зможуть використати кошти за програмою "Підтримка" на купівлю ліків, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



Кабмін розширив дію програми "Підтримка" на купівлю ліків для літніх українців ще 19 січня. Вони зможуть придбати лише препарати, які дозволені до застосування та внесені до Держреєстру лікарських засобів як за рецептом лікаря, так і без нього.

“За кошти програми можна буде придбати виключно медикаменти. Не можна купувати препарати з недоведеною ефективністю, біологічно активні добавки або якісь медприлади», – зазначав заступник міністра економіки Олександр Грибан.