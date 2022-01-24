Відсьогодні вакциновані українці віком 60+ зможуть купити ліки за "ковідну тисячу"

З 24 січня вакциновані громадяни віком від 60 років зможуть використати кошти за програмою "Підтримка" на купівлю ліків, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Кабмін розширив дію програми "Підтримка" на купівлю ліків для літніх українців ще 19 січня. Вони зможуть придбати лише препарати, які дозволені до застосування та внесені до Держреєстру лікарських засобів як за рецептом лікаря, так і без нього.
Кабмін розширив дію програми "Підтримка" на купівлю ліків для літніх українців ще 19 січня. Вони зможуть придбати лише препарати, які дозволені до застосування та внесені до Держреєстру лікарських засобів як за рецептом лікаря, так і без нього.
З 3,5 мільйона вакцинованих літніх українців, за даними Грибана, 930 тис. вже подали заявки на отримання коштів у рамках програми "Підтримка". Тисячу за щеплення, як свідчать дані Мінцифри, отримали 7,3 мільйона українців з близько 8 мільйонів, які відкрили віртуальні картки.
Наразі понад 15 мільйонів українців отримали хоча б одну дозу вакцини, а щеплених двома дозами нарахували понад 14,4 мільйона. Додаткову дозу отримали 13 тисяч людей, а бустерну – 203,4 тисячі.
Нагадаємо, що нещодавно презентували чат-бот для пацієнтів, які отримують препарати за програмою "Доступні ліки". Додаток може прокласти маршрут в аптеку, в якій слід отримувати ліки, в селі, містечку чи мегаполісі, а також нагадає про отримання наступного рецепта та допоможе організувати домашню аптечку.
Наразі понад 15 мільйонів українців отримали хоча б одну дозу вакцини, а щеплених двома дозами нарахували понад 14,4 мільйона. Додаткову дозу отримали 13 тисяч людей, а бустерну – 203,4 тисячі.
Нагадаємо, що нещодавно презентували чат-бот для пацієнтів, які отримують препарати за програмою "Доступні ліки". Додаток може прокласти маршрут в аптеку, в якій слід отримувати ліки, в селі, містечку чи мегаполісі, а також нагадає про отримання наступного рецепта та допоможе організувати домашню аптечку.
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