Відсьогодні COVID-сертифікати ввели в експлуатацію

Поки що тільки в тестовому режимі, але вже запущений в експлуатацію COVID-сертифікат. Він видається тільки тим особам, які отримали обидві дози вакцини.
Про це повідомив гендиректор Центру громадського здоров'я Роман Родина.
Він пояснив, що документ генерується додатком Дія на основі даних, які внесені в систему електронного здоров'я в ході вакцинації. Сертифікат можна отримати тільки після введення двох доз вакцини.
Директор ЦГЗ зазначив, що COVID-сертифіката може бути недостатньо для в'їзду в деякі країни, тому що там вимагають додаткові документи, наприклад, результати тестів.
Родина повідомив, що українські сертифікати вже внесені в Європейський репозиторій ковідних сертифікатів і повинні прийматися в Європі.
При цьому Україна повинна з кожною країною укласти двосторонню угоду про порядок в'їзду.
Відзначимо, сертифікат про вакцинацію діятиме шість місяців.
Він пояснив, що документ генерується додатком Дія на основі даних, які внесені в систему електронного здоров'я в ході вакцинації. Сертифікат можна отримати тільки після введення двох доз вакцини.
Директор ЦГЗ зазначив, що COVID-сертифіката може бути недостатньо для в'їзду в деякі країни, тому що там вимагають додаткові документи, наприклад, результати тестів.
Родина повідомив, що українські сертифікати вже внесені в Європейський репозиторій ковідних сертифікатів і повинні прийматися в Європі.
При цьому Україна повинна з кожною країною укласти двосторонню угоду про порядок в'їзду.
Відзначимо, сертифікат про вакцинацію діятиме шість місяців.
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