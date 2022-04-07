Відсьогодні для боротьби з коронавірусом регіональні лікарні почнуть отримувати "Ремдесивір"

Слідом за американським FDA і дозволом на використання в ЄС, українське Міністерство охорони здоров'я прийняло рішення закупити і розподілити по регіонах препарат "Ремдесивір".
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Ремдесивір - препарат, створений для лікування лихоманки Ебола. У травні цього року влада США дозволила застосовувати його для дорослих і дітей, госпіталізованих з COVID-19, які знаходяться у важкому стані. У червні аналогічний дозвіл було видано в ЄС.
В середині жовтня Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала результати дослідження, які свідчать про те, що препарати ремдесивір, гідроксихлорохін, інтерферон і лопінавір зробили незначний вплив або не вплинули на смертність або внутрішньолікарняний перебіг COVID-19 серед госпіталізованих пацієнтів по всьому світу.
22 жовтня Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило препарат Veklury (ремдесивір) для лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією.
В середині жовтня Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала результати дослідження, які свідчать про те, що препарати ремдесивір, гідроксихлорохін, інтерферон і лопінавір зробили незначний вплив або не вплинули на смертність або внутрішньолікарняний перебіг COVID-19 серед госпіталізованих пацієнтів по всьому світу.
22 жовтня Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило препарат Veklury (ремдесивір) для лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією.
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