Відсьогодні для боротьби з коронавірусом регіональні лікарні почнуть отримувати "Ремдесивір"

11:51 11 листопада Київ, Україна

Слідом за американським FDA і дозволом на використання в ЄС, українське Міністерство охорони здоров'я прийняло рішення закупити і розподілити по регіонах препарат "Ремдесивір".

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов

"Багато лікарів, з якими я сьогодні спілкувався, питали мене про лікарські засоби для лікування COVID-19 . Я хочу зазначити, що сьогодні почався розподіл "Ремдесивіра" в регіони. Цей препарат входить в наші клінічні протоколи з надання медичної допомоги для лікування коронавірусної інфекції, а також широко застосовується для екстреного використання в багатьох інших країнах світу", - підкреслив глава МОЗ.

Ремдесивір - препарат, створений для лікування лихоманки Ебола. У травні цього року влада США дозволила застосовувати його для дорослих і дітей, госпіталізованих з COVID-19, які знаходяться у важкому стані. У червні аналогічний дозвіл було видано в ЄС.



В середині жовтня Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала результати дослідження, які свідчать про те, що препарати ремдесивір, гідроксихлорохін, інтерферон і лопінавір зробили незначний вплив або не вплинули на смертність або внутрішньолікарняний перебіг COVID-19 серед госпіталізованих пацієнтів по всьому світу.



22 жовтня Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило препарат Veklury (ремдесивір) для лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією.