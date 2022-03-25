З приходом робочого тижня, Київ ризикує повернутися в "червону" зону - МОЗ

14:30 27 червня Київ, Україна

З відновленням темпів тестувань, які спостерігаються протягом стандартного робочого дня, Київ і область мають всі шанси знову повернутися в "червону зону".

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я в неділю, 27 червня.



Так, станом на 26 червня Київська область і всі інші регіони знаходяться в "зеленій" зоні карантину. Однак на Київщині вже три дні поспіль спостерігається "червоний" рівень за показником охоплення тестування на коронавірус.



На сьогодні в Київській області показник тестування становить 276 тестів на 100 тисяч населення. Норма - не менше 300 тестів на 100 тисяч населення.



Область поки не потрапила в "червону" зону карантину, оскільки для цього протягом трьох днів червоному рівню повинні відповідати, щонайменше, два показники.