З початку пандемії у Верховній Раді заразилися 60 нардепів

20:44 14 жовтень Київ, Україна

У Раді перехворіло або хворіє на гостру респіраторну хворобу COVID-19 до 60 нардепів, в апараті парламенту - до 30 осіб.

Про це розповів голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час брифінгу.

"Понад 20 людей всього перехворіло в апараті, також у нас кілька осіб додатково захворіли на цьому тижні, я думаю, що ми вже до 30 приходимо - це по апарату, по народних депутатах, я думаю, це зараз останні показники, не готовий сказати, але 60 всього перехворіло або хворіє, і майже кожен день ми маємо додаткові захворювання, день-два і у нас один-два нардепа (хворіє - ред.)", - розповів Разумков.

За його словами, парламент не буде йти на карантин через пандемію.