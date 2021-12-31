З початку пандемії в Україні перехворіли на коронавірус майже 2 млн осіб

На ранок 21 квітня медики діагностували більше 12 тис. нових випадків зараження коронавірусом. Не перестають хворіти діти - за минулу добу захворіли 532 дитини.
Про це повідомляє глава українського Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов.
За його інформацією, за останні 24 години хвороба забрала життя 429 українців. З початку пандемії кількість летальних результатів - 40 796.
Здолати недугу змогли 14 720 осіб. У лікарні були госпіталізовані 4 411 осіб. За добу здійснено тестувань - 109 007 (в тому числі методом ПЛР - 46 746, методом ІФА - 17 235, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 45026).
За весь час пандемії в Україні коронавірусом заразилися 1 974 118 громадян; одужали 1 514 472 особи; проведено ПЛР-тестів - 9 042 785.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (965), Харківській (938), Київській (881), Запорізькій (845) і Дніпропетровській (771) областях.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
Київ - 965 випадків;
Вінницька область - 327 випадків;
Волинська область - 382 випадки;
Дніпропетровська область - 771 випадок;
Донецька область - 735 випадків;
Житомирська область - 276 випадків;
Закарпатська область - 104 випадки;
Запорізька область - 845 випадків;
Івано-Франківська область - 106 випадків;
Київська область - 881 випадок;
Кіровоградська область - 126 випадків;
Луганська область - 336 випадків;
Львівська область - 492 випадки;
Миколаївська область - 397 випадків;
Одеська область - 769 випадків;
Полтавська область - 539 випадків;
Рівненська область - 616 випадків;
Сумська область - 437 випадків;
Тернопільська область - 269 випадків;
Харківська область - 938 випадків;
Херсонська область - 171 випадок;
Хмельницька область - 717 випадків;
Черкаська область - 622 випадки;
Чернівецька область - 202 випадки;
Чернігівська область - 139 випадків.
За його інформацією, за останні 24 години хвороба забрала життя 429 українців. З початку пандемії кількість летальних результатів - 40 796.
Здолати недугу змогли 14 720 осіб. У лікарні були госпіталізовані 4 411 осіб. За добу здійснено тестувань - 109 007 (в тому числі методом ПЛР - 46 746, методом ІФА - 17 235, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 45026).
За весь час пандемії в Україні коронавірусом заразилися 1 974 118 громадян; одужали 1 514 472 особи; проведено ПЛР-тестів - 9 042 785.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (965), Харківській (938), Київській (881), Запорізькій (845) і Дніпропетровській (771) областях.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
Київ - 965 випадків;
Вінницька область - 327 випадків;
Волинська область - 382 випадки;
Дніпропетровська область - 771 випадок;
Донецька область - 735 випадків;
Житомирська область - 276 випадків;
Закарпатська область - 104 випадки;
Запорізька область - 845 випадків;
Івано-Франківська область - 106 випадків;
Київська область - 881 випадок;
Кіровоградська область - 126 випадків;
Луганська область - 336 випадків;
Львівська область - 492 випадки;
Миколаївська область - 397 випадків;
Одеська область - 769 випадків;
Полтавська область - 539 випадків;
Рівненська область - 616 випадків;
Сумська область - 437 випадків;
Тернопільська область - 269 випадків;
Харківська область - 938 випадків;
Херсонська область - 171 випадок;
Хмельницька область - 717 випадків;
Черкаська область - 622 випадки;
Чернівецька область - 202 випадки;
Чернігівська область - 139 випадків.
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