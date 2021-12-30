З початку пандемії в Україні від наслідків коронавірусу померли 41 266 українців

Кількість інфікованих за минулу добу збільшилася майже на 4 000 - медики зафіксували 16 235 нових хворих.
Про це повідомляє глава МОЗ Максим Степанов.
Зокрема, захворіли 663 дитини і 319 медпрацівників.
Також за минулу добу госпіталізовано 3 904 особи; одужали - 18 831 особа; здійснено тестувань за добу - 101 981 (в тому числі методом ПЛР - 46 516, методом ІФА - 17 644, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 37 821).
Збільшилася і кількість смертей. Зафіксовано 470 летальних випадків. Напередодні повідомлялося, що хвороба забрала життя 429 українців. З початку пандемії вірус забрав життя 41 266 громадян.
За весь час пандемії в Україні захворіли 1 990 353 особи, хворобу перемогли 1 533 303 українці. Проведено ПЛР-тестів - 9 089 301.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1 673), Харківській (1 333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
Зокрема, захворіли 663 дитини і 319 медпрацівників.
Також за минулу добу госпіталізовано 3 904 особи; одужали - 18 831 особа; здійснено тестувань за добу - 101 981 (в тому числі методом ПЛР - 46 516, методом ІФА - 17 644, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 37 821).
Збільшилася і кількість смертей. Зафіксовано 470 летальних випадків. Напередодні повідомлялося, що хвороба забрала життя 429 українців. З початку пандемії вірус забрав життя 41 266 громадян.
За весь час пандемії в Україні захворіли 1 990 353 особи, хворобу перемогли 1 533 303 українці. Проведено ПЛР-тестів - 9 089 301.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1 673), Харківській (1 333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
Київ - 1673 випадки;
Вінницька область - 448 випадків;
Волинська область - 455 випадків;
Дніпропетровська область - 976 випадків;
Донецька область - 847 випадків;
Житомирська область - 544 випадки;
Закарпатська область - 208 випадків;
Запорізька область - 995 випадків;
Івано-Франківська область - 184 випадки;
Київська область - 877 випадків;
Кіровоградська область - 210 випадків;
Луганська область - 304 випадки;
Львівська область - 804 випадки;
Миколаївська область - 449 випадків;
Одеська область - 844 випадки;
Полтавська область - 807 випадків;
Рівненська область - 563 випадки;
Сумська область - 700 випадків;
Тернопільська область - 357 випадків;
Харківська область - 1333 випадки;
Херсонська область - 337 випадків;
Хмельницька область - 870 випадків;
Черкаська область - 695 випадків;
Чернівецька область - 235 випадків;
Чернігівська область - 520 випадків.
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