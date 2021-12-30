З початку пандемії в Україні від наслідків коронавірусу померли 41 266 українців

10:14 22 квітень Київ, Україна

Кількість інфікованих за минулу добу збільшилася майже на 4 000 - медики зафіксували 16 235 нових хворих.





Зокрема, захворіли 663 дитини і 319 медпрацівників.



Також за минулу добу госпіталізовано 3 904 особи; одужали - 18 831 особа; здійснено тестувань за добу - 101 981 (в тому числі методом ПЛР - 46 516, методом ІФА - 17 644, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 37 821).



Збільшилася і кількість смертей. Зафіксовано 470 летальних випадків. Напередодні повідомлялося, що хвороба забрала життя 429 українців. З початку пандемії вірус забрав життя 41 266 громадян.



За весь час пандемії в Україні захворіли 1 990 353 особи, хворобу перемогли 1 533 303 українці. Проведено ПЛР-тестів - 9 089 301.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1 673), Харківській (1 333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях.



Кількість захворювань в регіонах на добу: Про це повідомляє глава МОЗ Максим Степанов Зокрема, захворіли 663 дитини і 319 медпрацівників.Також за минулу добу госпіталізовано 3 904 особи; одужали - 18 831 особа; здійснено тестувань за добу - 101 981 (в тому числі методом ПЛР - 46 516, методом ІФА - 17 644, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 37 821).Збільшилася і кількість смертей. Зафіксовано 470 летальних випадків. Напередодні повідомлялося, що хвороба забрала життя 429 українців. З початку пандемії вірус забрав життя 41 266 громадян.За весь час пандемії в Україні захворіли 1 990 353 особи, хворобу перемогли 1 533 303 українці. Проведено ПЛР-тестів - 9 089 301.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1 673), Харківській (1 333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях.



Київ - 1673 випадки;

Вінницька область - 448 випадків;

Волинська область - 455 випадків;

Дніпропетровська область - 976 випадків;

Донецька область - 847 випадків;

Житомирська область - 544 випадки;

Закарпатська область - 208 випадків;

Запорізька область - 995 випадків;

Івано-Франківська область - 184 випадки;

Київська область - 877 випадків;

Кіровоградська область - 210 випадків;

Луганська область - 304 випадки;

Львівська область - 804 випадки;

Миколаївська область - 449 випадків;

Одеська область - 844 випадки;

Полтавська область - 807 випадків;

Рівненська область - 563 випадки;

Сумська область - 700 випадків;

Тернопільська область - 357 випадків;

Харківська область - 1333 випадки;

Херсонська область - 337 випадків;

Хмельницька область - 870 випадків;

Черкаська область - 695 випадків;

Чернівецька область - 235 випадків;

Чернігівська область - 520 випадків.