З початку пандемії в Україні кількість жертв коронавірусу перевищила 15 тисяч (померли)

Стали відомі останні дані статистики коронавірусу в Україні. За кожною цифрою цієї статистики стоїть чийсь біль, смерть, інвалідність і грошові витрати на довге лікування. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, за минулу добу в Україні підтвердили 9 176 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19, що істотно нижче за попередній показник. На превеликий жаль, загальна кількість жертв з початку пандемії перевищила 15 тисяч, визнав міністр.
За його даними, серед захворілих 494 дитини і 313 медпрацівників. При цьому за минулу добу госпіталізували 2969 осіб. Померли 156 пацієнтів.
За добу здійснили 41 489 тестувань: методом ПЛР - 33593, методом ІФА - 7896.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1125), Київській (740), Дніпропетровській (709), Одеській (628) та Запорізькій (535) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіло 894 215 осіб; одужали - 501 564 особи; а померли - 15 154 пацієнти.
Зараз в Україні на коронавірус хворіють 377 497 осіб, що на 1 457 більше, ніж днем раніше.
Нагадаємо, на цьому тижні в Україні зафіксували два антирекорди по смертності від коронавірусу.
Також повідомлялося, що в листопаді кількість госпіталізованих з COVID-19 зросла на 25%. За місяць виявили 349 тисяч нових випадків захворювання, тоді як за весь час пандемії - 395 тисяч.
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