З початку пандемії в Україні кількість жертв коронавірусу перевищила 15 тисяч (померли)

09:57 13 грудня Київ, Україна

Стали відомі останні дані статистики коронавірусу в Україні. За кожною цифрою цієї статистики стоїть чийсь біль, смерть, інвалідність і грошові витрати на довге лікування. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, за минулу добу в Україні підтвердили 9 176 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19, що істотно нижче за попередній показник. На превеликий жаль, загальна кількість жертв з початку пандемії перевищила 15 тисяч, визнав міністр.

За його даними, серед захворілих 494 дитини і 313 медпрацівників. При цьому за минулу добу госпіталізували 2969 осіб. Померли 156 пацієнтів.

За добу здійснили 41 489 тестувань: методом ПЛР - 33593, методом ІФА - 7896.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1125), Київській (740), Дніпропетровській (709), Одеській (628) та Запорізькій (535) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 894 215 осіб; одужали - 501 564 особи; а померли - 15 154 пацієнти.

Зараз в Україні на коронавірус хворіють 377 497 осіб, що на 1 457 більше, ніж днем раніше.

Кількість випадків коронавірусу в регіонах України: Вінницька - 19801 (+121) Волинська - 28019 (+167) Дніпропетровська - 49074 (+709) Донецька - 29398 (+367) Житомирська - 34 073 (+359) Закарпатська - 26 016 (+133) Запорізька - 41995 (+535) Івано-Франківська - 40668 (+184) Київ - 91138 (+1 125) Київська - 48523 (+740) Кіровоградська - 7166 (+107) Луганська - 7889 (+184) Львівська - 53662 (+363) Миколаївська - 23864 (+385) Одеська - 57 699 (+628) Полтавська - 29121 (+310) Рівненська - 36117 (+217) Сумська - 35702 (+375) Тернопільська - 31165 (+201) Харківська - 62324 (+339) Херсонська - 13972 (+249) Хмельницька - 34800 (+383) Черкаська - 31 209 (+425) Чернівецька - 36 695 (+199) Чернігівська - 24 125 (+371)

Нагадаємо, на цьому тижні в Україні зафіксували два антирекорди по смертності від коронавірусу.

Також повідомлялося, що в листопаді кількість госпіталізованих з COVID-19 зросла на 25%. За місяць виявили 349 тисяч нових випадків захворювання, тоді як за весь час пандемії - 395 тисяч.