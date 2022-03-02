З початку пандемії в світі померли 3 706 682 особи

Згідно з даними дослідницького центру Worldometers, за минулу добу в світі зареєстрували 489 890 нових випадків інфікування коронавірусом.
За весь час пандемії в світі зафіксовано 172 430 557 хворих.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 706 682 особи, з них 10 952 за минулу добу.
За весь час пандемії в світі зафіксовано 172 430 557 хворих.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 706 682 особи, з них 10 952 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 155 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Туреччина.
Україна знаходиться на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 31-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 8, по летальних випадках - 11-у і 3-ю позицію відповідно.
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