З початку пандемії у світі померло понад 5 млн осіб, 4 654 лише за минулу добу

10:36 15 листопад Київ, Україна

З початку пандемії у світі померло 5115985 осіб, з них 4654 тільки за минулу добу.



Про це йдеться в останньому звіті дослідницького центру Worldometers.



Також відомо, що з початку пандемії було інфіковано коронавірусом 254 058 457 жителів планети, 358 547 осіб лише минулої доби.



За даними центру, за кількістю летальних випадків на добу Україна перебуває на 4 місці в Європі і на 2-му у світі.



Лідерами за добовим приростом інфікованих коронавірусом залишаються США, Індія, Бразилія, Великобританія та Росія.