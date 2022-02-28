З початку пандемії в світі померло понад 3,5 млн осіб

12:30 02 червень Київ, Україна

Згідно з даними дослідницького центру Worldometers, за минулу добу не змогли впоратися з пандемією і померли 10 344 особи.

Також відомо, що в світі зафіксовано 171 942 130 випадків інфікування, з них 447 201 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, з початку пандемії в світі померли вже 3 575 960 осіб.
 
Фото: Коронавирус в мире 2 июня 01

Побороли хворобу і вилікувалися 154,4 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Туреччина.
 
Фото: Коронавирус в мире 2 июня 02

Україна знаходиться на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 30-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 8, по летальних випадках - 9-у і 3-ю позицію відповідно.
 
Фото: Коронавирус в мире 2 июня 03
Фото: Коронавирус в мире 2 июня 04
 