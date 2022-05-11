З початку пандеміі в світі від коронавірусу померли 4 307 456 осіб

08:04 09 серпня Київ, Україна





З початку пандемії в світі зафіксовано 203 455 121 випадок інфікування.



Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 307 456 осіб, з них 8 033 за минулу добу. Згідно з даними дослідницького центру Worldometers , за минулу добу неділі в світі зафіксовано 473 234 нових випадки інфікування коронавірусом.З початку пандемії в світі зафіксовано 203 455 121 випадок інфікування.Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 307 456 осіб, з них 8 033 за минулу добу.



Побороли хворобу і вилікувалися 182,7 млн осіб.



У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.







Україна знаходиться на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 60-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 13, по летальних випадках - 54-у і 7-у позицію відповідно.