З початку пандемії в світі інфіковано понад 143,5 млн осіб

08:11 21 квітень Київ, Україна





З початку пандемії в світі зафіксовано 143 564 910 випадків інфікування.



Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 057 788 осіб, з них 13 910 за минулу добу. Згідно з даними дослідницького центру Worldometers , за минулу добу в світі зареєстровано 825 057 нових випадків захворювання на коронавірус.З початку пандемії в світі зафіксовано 143 564 910 випадків інфікування.Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 057 788 осіб, з них 13 910 за минулу добу.



Побороли хворобу і вилікувалися 121,9 млн осіб.



У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Росія.



Україна знаходиться на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 13-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 5, по летальних випадках - 11-у і 5-у позицію відповідно.