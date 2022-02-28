З початку пандемії від коронавірусу в Україні померло понад 4,5 тис. осіб

РНБО України сьогодні оголосила нові дані про кількість нових випадків коронавірусної інфекції: за останню добу їх виявили 4348.
Померло за добу 90 пацієнтів з COVID-19, видужало 2149 осіб.
Всього з початку епідемії в Україні підтверджено 234 584 випадки коронавірусної інфекції, померли 4520 пацієнтів з COVID-19, одужали 103 401.
По регіонах ситуація з поширенням коронавірусу виглядає так:
Вінницька область - 6930;
Волинська область - 8880;
Дніпропетровська область - 7372;
Донецька область - 4561;
Житомирська область - 7070;
Закарпатська область - 10 317;
Запорізька область - 4746;
Івано-Франківська область - 14 451;
Київ - 25 091;
Київська область - 10 099;
Кіровоградська область - 1194;
Луганська область - 1333;
Львівська область - 21 494;
Миколаївська область - 3894;
Одеська область - 15 021;
Полтавська область - 3270;
Рівненська область - 13 374;
Сумська область - 5676;
Тернопільська область - 14 610;
Харківська область - 21 451;
Херсонська область - 1544;
Хмельницька область - 7263;
Черкаська область - 4687;
Чернівецька область - 15 444,
Чернігівська область - 4812.
Померло за добу 90 пацієнтів з COVID-19, видужало 2149 осіб.
Всього з початку епідемії в Україні підтверджено 234 584 випадки коронавірусної інфекції, померли 4520 пацієнтів з COVID-19, одужали 103 401.
По регіонах ситуація з поширенням коронавірусу виглядає так:
Вінницька область - 6930;
Волинська область - 8880;
Дніпропетровська область - 7372;
Донецька область - 4561;
Житомирська область - 7070;
Закарпатська область - 10 317;
Запорізька область - 4746;
Івано-Франківська область - 14 451;
Київ - 25 091;
Київська область - 10 099;
Кіровоградська область - 1194;
Луганська область - 1333;
Львівська область - 21 494;
Миколаївська область - 3894;
Одеська область - 15 021;
Полтавська область - 3270;
Рівненська область - 13 374;
Сумська область - 5676;
Тернопільська область - 14 610;
Харківська область - 21 451;
Херсонська область - 1544;
Хмельницька область - 7263;
Черкаська область - 4687;
Чернівецька область - 15 444,
Чернігівська область - 4812.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі