З початку пандемії і до сьогодні COVID-19 забрав життя 63 військовослужбовців ЗСУ

Пандемія коронавірусу продовжує косити стрункі ряди Збройних сил України, з початку епідемії захворіли 21 308 співробітників, одужали - 20 350, померли - 63.
Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ в Facebook.
"Станом на 10:00 26 листопада в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 2 904 особи", - йдеться в повідомленні.
Також на лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 218 осіб. Стан здоров'я інфікованих задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Всього за час пандемії в ЗСУ одужали 6 715 осіб, летальних випадків - 26. На ізоляції знаходяться 346 осіб.
Тим часом в МВС за добу підтвердився позитивний результат тестів на коронавірус у 401 людини. Пресслужба МВС повідомляє про смерть двох поліціянтів від COVID-19.
"За добу виявили 401 новий випадок COVID-19 у правоохоронців МВС. За останню добу від ускладнень коронавірусу померли двоє співробітників МВС", - наголошується в повідомленні.
Найбільше заразилося в Києві (51 осіб), в Дніпропетровській області (27) і в Запорізькій (24).
"Станом на 10:00 26 листопада в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 2 904 особи", - йдеться в повідомленні.
Також на лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 218 осіб. Стан здоров'я інфікованих задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Всього за час пандемії в ЗСУ одужали 6 715 осіб, летальних випадків - 26. На ізоляції знаходяться 346 осіб.
Тим часом в МВС за добу підтвердився позитивний результат тестів на коронавірус у 401 людини. Пресслужба МВС повідомляє про смерть двох поліціянтів від COVID-19.
"За добу виявили 401 новий випадок COVID-19 у правоохоронців МВС. За останню добу від ускладнень коронавірусу померли двоє співробітників МВС", - наголошується в повідомленні.
Найбільше заразилося в Києві (51 осіб), в Дніпропетровській області (27) і в Запорізькій (24).
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