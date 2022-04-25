З початку пандемії і до сьогодні COVID-19 забрав життя 63 військовослужбовців ЗСУ

12:56 26 листопада Київ, Україна

Пандемія коронавірусу продовжує косити стрункі ряди Збройних сил України, з початку епідемії захворіли 21 308 співробітників, одужали - 20 350, померли - 63.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ в Facebook.



"Станом на 10:00 26 листопада в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 2 904 особи", - йдеться в повідомленні.



Також на лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 218 осіб. Стан здоров'я інфікованих задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.



Всього за час пандемії в ЗСУ одужали 6 715 осіб, летальних випадків - 26. На ізоляції знаходяться 346 осіб.



Тим часом в МВС за добу підтвердився позитивний результат тестів на коронавірус у 401 людини. Пресслужба МВС повідомляє про смерть двох поліціянтів від COVID-19.



"За добу виявили 401 новий випадок COVID-19 у правоохоронців МВС. За останню добу від ускладнень коронавірусу померли двоє співробітників МВС", - наголошується в повідомленні.



Найбільше заразилося в Києві (51 осіб), в Дніпропетровській області (27) і в Запорізькій (24).