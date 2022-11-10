З початку року смертність від COVID-19 знизилася на 90% - ВООЗ

10:33 10 листопада Київ, Україна





Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус, повідомляє TRT World. З початку 2022 року кількість смертей, спричинених COVID-19 , знизилася у світі майже на 90% порівняно з дев'ятьма попередніми місяцями.Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус, повідомляє TRT World.

"Ми пройшли довгий шлях, і це, безумовно, привід для оптимізму. Але ми продовжуємо закликати всі уряди, спільноти та окремих людей зберігати пильність", - сказав він на віртуальній пресконференції у штаб-квартирі ВООЗ у Женеві.

За його словами, у лютому цього року щотижнева смертність у всьому світі перевищила 75 тисяч людей. Чиновник також нагадав, що нові варіанти вірусу продовжують з'являтися.



Гебреїсус додав, що минулого тижня Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила про понад 9400 смертей, пов'язаних із коронавірусом.

"Майже 10 000 смертей на тиждень - це занадто багато для хвороби, якій можна запобігти та вилікувати", - зазначив він.

Глава ВООЗ також повідомив, що показники тестування та секвенування залишаються низькими у всьому світі, а розрив у вакцинації між багатими та бідними країнами, як і раніше, великий.