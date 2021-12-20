З 9 грудня в Україні розширюють перелік професій для обов'язкової вакцинації проти коронавірусу

12:43 22 листопад Київ, Україна

МОЗ розширило перелік професій, що підлягають обов'язковій вакцинації.



До них належать:

співробітники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

службовці установ та закладів, що надають соціальні послуги, установ захисту прав дітей, реабілітаційних установ;

працівники підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Контроль за дотриманням правил вакцинації представників цих професій розпочнеться з 9 грудня.



Зазначимо, 1718558 українців вакциновано проти коронавірусу протягом одного тижня (з 15 по 21 листопада 2021 року), з них першу дозу отримали — 238 695 осіб, 2 дозу — 91 680 осіб.



З початку вакцинації сумарна кількість зроблених щеплень становить 22 669 435. З них отримали 1 дозу – 12 835 126.