З 1 грудня скоротять термін дії "жовтого" COVID-сертифіката

10:18 23 листопад Київ, Україна

З 1 грудня в Україні скорочують термін дії жовтого COVID-сертифіката зі 120 до 30 днів, про такі нововведення стало відомо 22 листопада під час відеоселекторної наради МОЗ.



Навіть якщо області перейдуть до «помаранчевої» або «жовтої» зони, з 1 грудня 2021 року «жовтий» сертифікат буде діяти лише місяць. Тобто з 1 грудня, якщо у вас введена одна доза вакцини, «жовтий» сертифікат буде дієвим протягом місяця. Далі – ні. Так само, як і тест-ПЛР діє 72 години.



Нагадаємо, в умовах «червоної» зони епіднебезпеки відвідування торговельно-розважальних, культурних, спортивних та промислових торгових закладів дозволять лише власникам «зеленого» паспорта вакцинації, тобто тим, хто має дві дози вакцини.



Відповідно до постанови уряду №236, "жовті" COVID-сертифікати отримують після першої дози вакцини. Термін їхньої дії – 120 днів. "Зелений" вакцинальний паспорт можна отримати після повного курсу вакцинації. Він діятиме 365 днів.