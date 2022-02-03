Румунія скасовує COVID-переліки «безпечних країн»

Румунія з 1 лютого 2022 року скасовує COVID-переліки "безпечних країн" і впускатиме туристів з усього світу, пише Euractiv.
Мандрівники, які не мають дійсного COVID-сертифікату, негативного тесту або довідки про лікування коронавірусу, повинні будуть відбути 5-денну самоізоляцію.
Раніше діяла вимога, згідно з якою карантин для мандрівників складав 14 днів. Видання також пише, що 5-денний карантин мають пройти люди, які здали позитивний тест на COVID-19.
У разі контакту з хворими на коронавірус людьми, на самоізоляцію відправлятимуть навіть повністю вакцинованих людей. Від неї звільнять лише людей, які перехворіли на COVID-19 за останні три місяці.
Мандрівники, які не мають дійсного COVID-сертифікату, негативного тесту або довідки про лікування коронавірусу, повинні будуть відбути 5-денну самоізоляцію.
Раніше діяла вимога, згідно з якою карантин для мандрівників складав 14 днів. Видання також пише, що 5-денний карантин мають пройти люди, які здали позитивний тест на COVID-19.
У разі контакту з хворими на коронавірус людьми, на самоізоляцію відправлятимуть навіть повністю вакцинованих людей. Від неї звільнять лише людей, які перехворіли на COVID-19 за останні три місяці.
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