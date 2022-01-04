Зростання захворюваності на COVID-19 в Україні трохи сповільнилося

11:21 24 серпень Київ, Україна

За інформацією прес-служби Міністерства охорони здоров'я, в країні стало спостерігатися зниження захворюваності коронавирусной інфекцією. Так, за цієї неділі, в Україні виявлено тисячі сімсот дев'яносто дев'ять випадків інфікування.

Нагадаємо, що за суботу було 1 987 таких випадків. А до цього три дні поспіль більше 2000. Зокрема, позавчора виявили рекордні 2 328 випадків.

"24 серпня (станом на 9:00) в Україні всього 106 757 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2293 летальні (+22), 52524 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 1799 нових випадків ", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу виписано 289 пацієнтів, всього - 2293. При цьому, за ці ж добу проведено 13 542 тестування на коронавірус, з них 9350 методом ПЛР і 4192 методом ІФА.

Кількість хворих по областям:

Вінницька область - 3624 випадки;

Волинська область - 5147 випадків;

Дніпропетровська область - 2005 випадків;

Донецька область - 1237 випадків;

Житомирська область - 2864 випадки;

Закарпатська область - 7026 випадків;

Запорізька область - 1377 випадків;

Івано-Франківська область - 7975 випадків;

Кіровоградська область - 768 випадків;

Київ - 12023 випадки;

Київська область - 5025 випадків;

Львівська область - 13 253 випадки;

Луганська область - 244 випадки;

Миколаївська область - 997 випадків;

Одеська область - 6054 випадки;

Полтавська область - 663 випадки;

Рівненська область - 8559 випадків;

Сумська область - одна тисяча сто вісімдесят сім випадків;

Тернопільська область - 4765 випадків;

Харківська область - 7634 випадки;

Херсонська область - 336 випадків;

Хмельницька область - 2010 випадків;

Чернівецька область - 9167 випадків;

Черкаська область - 1297 випадків;

Чернігівська область - 1520 випадків.

Нагадаємо, в Україні оновили карантинні зони і з понеділка в червону зону потраплять Чернівці, Коломия, Самбір і ряд районів західних областей.