Зростання захворюваності на COVID-19 в Україні трохи сповільнилося

За інформацією прес-служби Міністерства охорони здоров'я, в країні стало спостерігатися зниження захворюваності коронавирусной інфекцією. Так, за цієї неділі, в Україні виявлено тисячі сімсот дев'яносто дев'ять випадків інфікування.

Нагадаємо, що за суботу було 1 987 таких випадків. А до цього три дні поспіль більше 2000. Зокрема, позавчора виявили рекордні 2 328 випадків.

"24 серпня (станом на 9:00) в Україні всього 106 757 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2293 летальні (+22), 52524 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 1799 нових випадків ", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу виписано 289 пацієнтів, всього - 2293. При цьому, за ці ж добу проведено 13 542 тестування на коронавірус, з них 9350 методом ПЛР і 4192 методом ІФА.

Кількість хворих по областям: Вінницька область - 3624 випадки; Волинська область - 5147 випадків; Дніпропетровська область - 2005 випадків; Донецька область - 1237 випадків; Житомирська область - 2864 випадки; Закарпатська область - 7026 випадків; Запорізька область - 1377 випадків; Івано-Франківська область - 7975 випадків; Кіровоградська область - 768 випадків; Київ - 12023 випадки; Київська область - 5025 випадків; Львівська область - 13 253 випадки; Луганська область - 244 випадки; Миколаївська область - 997 випадків; Одеська область - 6054 випадки; Полтавська область - 663 випадки; Рівненська область - 8559 випадків; Сумська область - одна тисяча сто вісімдесят сім випадків; Тернопільська область - 4765 випадків; Харківська область - 7634 випадки; Херсонська область - 336 випадків; Хмельницька область - 2010 випадків; Чернівецька область - 9167 випадків; Черкаська область - 1297 випадків; Чернігівська область - 1520 випадків.

Нагадаємо, в Україні оновили карантинні зони і з понеділка в червону зону потраплять Чернівці, Коломия, Самбір і ряд районів західних областей.