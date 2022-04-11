Зростання захворюваності на коронавірус в Україні - рахунок йде на тисячі

09:05 15 листопада Київ, Україна

Тепер уже хворий глава МОЗ Максим Степанов через Facebook повідомив останні дані статистики захворюваності в Україні. За минулу добу було виявлено 10 681 новий випадок інфікування коронавірусом, 95 хворих пацієнтів померли.

Як зазначив міністр, з-поміж нових хворих 420 дітей і 391 медичний працівник. Також за останню добу в лікарню потрапили 1 227 осіб, видужали - 2633 людини; зробили 44 505 тестувань.