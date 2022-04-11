Зростання захворюваності на коронавірус в Україні - рахунок йде на тисячі

Тепер уже хворий глава МОЗ Максим Степанов через Facebook повідомив останні дані статистики захворюваності в Україні. За минулу добу було виявлено 10 681 новий випадок інфікування коронавірусом, 95 хворих пацієнтів померли.
Як зазначив міністр, з-поміж нових хворих 420 дітей і 391 медичний працівник. Також за останню добу в лікарню потрапили 1 227 осіб, видужали - 2633 людини; зробили 44 505 тестувань.
Найбільша кількість підтверджених випадків за останню добу зареєстрована в Києві (921), Запорізькій (868), Харківській (713), Одеській (692) та Київській (692) областях.
Кількість захворювань по областях України:
Київ - 50620 випадків;
Вінницька область - 13 844 випадки;
Волинська область - 18 676 випадків;
Дніпропетровська область - 21222 випадки;
Донецька область - 16983 випадки;
Житомирська область - 22 225 випадків;
Закарпатська область - 19 384 випадки;
Запорізька область - 18 484 випадки;
Івано-Франківська область - 27 986 випадків;
Київська область - 24493 випадки;
Кіровоградська область - 3651 випадок;
Луганська область - 5147 випадків;
Львівська область - 36 894 випадки;
Миколаївська область - 12 340 випадків;
Одеська область - 32782 випадки;
Полтавська область - 14 966 випадків;
Рівненська область - 24 969 випадків;
Сумська область - 17 859 випадків;
Тернопільська область - 23 555 випадків;
Харківська область - 47 599 випадків;
Херсонська область - 6967 випадків;
Хмельницька область - 22 879 випадків;
Черкаська область - 12 996 випадків;
Чернівецька область - 27 917 випадків;
Чернігівська область - 11 419 випадків.
14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня, рішення про введення якого в уряді ухвалили на початку тижня.
Карантин вихідного попередньо триватиме до 30 листопада, з 00:00 години суботи до 00:00 годин понеділка.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі