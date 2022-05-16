Росіяни наполягають, що вакцина Супутник V має 100% ефективність при тяжкому перебігу коронавірусу

19:29 14 грудня Київ, Україна

100% ефективність російської вакцини доведена при тяжкому перебігу захворювання, автори вакцини мають намір в найближчому майбутньому реєструвати вакцину для її подальшої реалізації в інші країни.

Про це повідомив Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) в понеділок, 14 грудня.

"Ефективність вакцини Супутник V проти важких випадків захворювання коронавірусною інфекцією склала 100%. Серед підтверджених випадків захворювання коронавірусною інфекцією в групі плацебо було зафіксовано 20 важких випадків захворювання, в той час, як в групі, що приймала вакцину, важких випадків захворювання зафіксовано не було", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначено, що ефективність вакцини склала 91,4% на підставі аналізу даних в завершальній контрольній точці дослідження.



Відзначається, що станом на 14 грудня в ході клінічних досліджень в Росії було вакциновано більше ніж 26 тисяч добровольців. Зараз також проводяться клінічні дослідження в Білорусі, ОАЕ, Венесуелі і низці інших країн, а також друга і третя фаза - в Індії.



Станом на 14 грудня в ході дослідження не було виявлено непередбачених небажаних явищ. У частини вакцинованих спостерігалися короткочасні небажані явища, такі як біль у місці введення вакцини, грипоподібний синдром, що включає підвищення температури тіла, слабкість, стомлюваність і головний біль.



На основі отриманих даних творці вакцини Супутник V подадуть документи для прискореної реєстрації вакцини в різних країнах.