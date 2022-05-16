Росіяни наполягають, що вакцина Супутник V має 100% ефективність при тяжкому перебігу коронавірусу

100% ефективність російської вакцини доведена при тяжкому перебігу захворювання, автори вакцини мають намір в найближчому майбутньому реєструвати вакцину для її подальшої реалізації в інші країни.
Про це повідомив Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) в понеділок, 14 грудня.
При цьому зазначено, що ефективність вакцини склала 91,4% на підставі аналізу даних в завершальній контрольній точці дослідження.
Відзначається, що станом на 14 грудня в ході клінічних досліджень в Росії було вакциновано більше ніж 26 тисяч добровольців. Зараз також проводяться клінічні дослідження в Білорусі, ОАЕ, Венесуелі і низці інших країн, а також друга і третя фаза - в Індії.
Станом на 14 грудня в ході дослідження не було виявлено непередбачених небажаних явищ. У частини вакцинованих спостерігалися короткочасні небажані явища, такі як біль у місці введення вакцини, грипоподібний синдром, що включає підвищення температури тіла, слабкість, стомлюваність і головний біль.
На основі отриманих даних творці вакцини Супутник V подадуть документи для прискореної реєстрації вакцини в різних країнах.
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