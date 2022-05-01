Росіян будуть "добровільно" щеплювати несертифікованою вакциною

16:29 02 грудня Київ, Україна

Як відомо, російська вакцина ще не отримала остаточну сертифікацію і не пройшла всі необхідні фази тестування. Однак президент РФ має намір почати масову вакцинацію росіян на наступному тижні.



Відповідне розпорядження він озвучив віцепрезидентці Тетяні Голіковій.



Згідно з інформацією, вона запропонувала спочатку доповісти про готовність.



"Давайте ви не доповісте, а почнете", - відповів Путін.



При цьому російські засоби масової інформації запевняють, що вакцинація буде добровільною і безкоштовною.