Росіян будуть "добровільно" щеплювати несертифікованою вакциною

Як відомо, російська вакцина ще не отримала остаточну сертифікацію і не пройшла всі необхідні фази тестування. Однак президент РФ має намір почати масову вакцинацію росіян на наступному тижні.
Відповідне розпорядження він озвучив віцепрезидентці Тетяні Голіковій.
Згідно з інформацією, вона запропонувала спочатку доповісти про готовність.
"Давайте ви не доповісте, а почнете", - відповів Путін.
При цьому російські засоби масової інформації запевняють, що вакцинація буде добровільною і безкоштовною.
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