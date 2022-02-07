Росія б'є новий рекорд COVID-19

06:02 07 лютий Київ, Україна

189 071 новий випадок зараження, опублікований державною цільовою групою по коронавірусу в неділю, було приблизно на 2 800 випадків більше, ніж у попередній день, і продовжився сплеск, що почався в середині січня, коли щоденний добовий приріст інфікованих коронавірусом збільшувався мінімум на 17 000 осіб.



Хоча кількість інфекцій різко зросла протягом останніх тижнів, цільова група повідомила, що щоденна смертність від COVID-19 залишається стабільною або незначно знижується: у неділю було зареєстровано 661 смерть, 796 смертей було зареєстровано 6 лютого.



За весь час пандемії цільова група повідомила про 12,8 мільйона інфікованих та 335 414 смертей, що є найвищим показником смертності в Європі.



Незважаючи на стрімке зростання захворюваності, президент Росії Володимир Путін минулого тижня заявив провідній російській бізнес-асоціації, що влада не планує жодних блокувань або інших додаткових обмежень. Крім того, уряд зняв обмеження на семиденну самоізоляцію для тих, хто був у контакті з хворими на COVID-19.



У Росії був лише один карантин на шість тижнів у 2020 році, а у жовтні 2021 року багатьом людям було наказано не працювати близько тижня. Але, крім того, життя на більшій частині території країни залишалося переважно нормальним.



В останні тижні все більше регіонів Росії почали вводити обмеження для осіб віком до 18 років, оскільки чиновники відзначають, що нинішній сплеск зачіпає дітей набагато більше, ніж попередні. У багатьох районах школи або перейшли на дистанційне навчання, або продовжили канікули учнів. У Санкт-Петербурзі, другому за величиною місті Росії, неповнолітнім тимчасово заборонено відвідувати більшість громадських місць.



Росія лише минулого місяця почала вакцинацію дітей віком 12-17 років вакциною вітчизняної розробки «Супутник М», яка має той самий склад, що й вакцина «Супутник V», але містить меншу дозу. За повідомленнями ЗМІ та користувачів соціальних мереж, вакцина для підлітків була випущена у невеликій кількості.



На сьогодні вакциновано лише близько половини зі 146 мільйонів людей у Росії, хоча країна однією з перших у світі запровадила щеплення від COVID-19.