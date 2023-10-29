Російська COVID-вакцина вбиває людей на окупованій території - мер

07:07 29 жовтня Київ, Україна

З осені в Україну повернувся небезпечний вірус грипу, тож українці масово почали щеплюватися від коронавірусу. Така вакцинація вже стала звичною та нікого не лякає. Але на окупованій території звичної для українців вакцини немає. Є лише скандально відома російська, умови зберігання якої невідомі.

Як заявив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, від російської COVID-вакцини на окупованій Запорізькій області за останній тиждень померли щонайменше чотири особи.

"Почалася епідемія коронавірусу на окупованій території. Від тієї вакцини, яку ворог вводить нашим жителям, вони вмирають. За останній тиждень щонайменше чотири особи померли від вакцинації", - сказав Федоров.

За його словами, більшість місцевих лікарів із ТОТ поїхали, тому окупанти завозять своїх. Насамперед прибуває персонал у військові шпиталі. А до цивільних медзакладів вахтовим методом, на два-три тижні, приїжджають деякі категорії лікарів.

Федоров також наголосив, що напередодні окупанти затримали кількох людей, які адміністрували українські чати на ТОТ. На сьогодні доля цих людей невідома.

Раніше повідомлялося, що на ТОТ окупанти проводять примусові медогляди українських дітей, після чого направляють їх до рф, нібито на "оздоровлення".