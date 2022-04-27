Народилася перша дитина з антитілами до коронавірусу

06:59 30 листопада Київ, Україна

У Сінгапурі вагітна Селін Нг-Чан, яка перехворіла на COVID-19 , народила абсолютно здорового малюка, що примітно, лікарі виявили у дитини антитіла до коронавірусної інфекції.

31-річна Селін розповіла, що під час вагітності "підхопила" COVID-19, коли відпочивала з сім'єю в Європі. Вона потрапила в лікарню і провела там два з половиною тижні. Захворювання протікало в середній формі.

На щастя, малюк народився здоровим, більш того, лікарі виявили в його крові антитіла до коронавірусної інфекції. Судячи з усього, їх дитині передала мама під час вагітності, і тепер у неї імунітет до захворювання. Селін зізналася, що після повернення додому з Європи діагноз COVID-19 встановили у неї, у її мами і доньки, а от чоловікам пощастило, у батька і чоловіка пацієнтки не було виявлено захворювання.



