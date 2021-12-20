Ризик тромбозу при вакцинації на порядок нижчий, ніж при коронавірусі

10:47 25 листопад Київ, Україна





Відомо, що COVID-19 часто (приблизно у кожного п'ятого пацієнта) викликає тромбоз вен. Ризик венозних тромбозів найвищий у пацієнтів із тяжкою формою ковіду; вони можуть виникати в легенях (легеневі емболії), ногах (тромбоз глибоких вен) або рідше в мозку (церебральний венозний тромбоз).



Значне занепокоєння викликало повідомлення, що при щепленнях від коронавірусу також можливий церебральний венозний тромбоз.



Автори дослідження, очолювані професором Полом Гаррісоном і доктором Максом Такетом з кафедри психіатрії Оксфордського університету та Оксфордського центру біомедичних досліджень охорони здоров'я, підрахували кількість випадків тромбозу, діагностованих протягом двох тижнів після першої діагностики COVID-19 та діагностованих після першої дози вакцини компаній Pfizer та Moderna. Потім вони порівняли їх із розрахунковими показниками захворюваності на серцево-судинні захворювання після грипу та фонового рівня в загальній популяції та даними Європейського агентства з лікарських засобів щодо ризиків цього тромбозу при щепленні вакциною AstraZeneca. Вчені з Оксфордського університету встановили, що при Covid-19 ризик церебрального венозного тромбозу приблизно в десять разів вищий, ніж ймовірність виникнення цього захворювання як побічний ефект після щеплення.Відомо, що COVID-19 часто (приблизно у кожного п'ятого пацієнта) викликає тромбоз вен. Ризик венозних тромбозів найвищий у пацієнтів із тяжкою формою ковіду; вони можуть виникати в легенях (легеневі емболії), ногах (тромбоз глибоких вен) або рідше в мозку (церебральний венозний тромбоз).Значне занепокоєння викликало повідомлення, що при щепленнях від коронавірусу також можливий церебральний венозний тромбоз.Автори дослідження, очолювані професором Полом Гаррісоном і доктором Максом Такетом з кафедри психіатрії Оксфордського університету та Оксфордського центру біомедичних досліджень охорони здоров'я, підрахували кількість випадків тромбозу, діагностованих протягом двох тижнів після першої діагностики COVID-19 та діагностованих після першої дози вакцини компаній Pfizer та Moderna. Потім вони порівняли їх із розрахунковими показниками захворюваності на серцево-судинні захворювання після грипу та фонового рівня в загальній популяції та даними Європейського агентства з лікарських засобів щодо ризиків цього тромбозу при щепленні вакциною AstraZeneca.

На основі даних понад 80 млн пацієнтів у США експерти визначили, що на кожен мільйон ковід-хворих у середньому припадає 39 випадків церебрального венозного тромбозу. При вакцинуванні ймовірність такого побічного ефекту складає 4,1 випадку на мільйон при щепленні вакциною компаній Pfizer і Moderna і близько п'яти випадків на мільйон після вакцини AstraZeneca.



Зазначимо, що фоновий рівень ризику виникнення церебрального венозного тромбозу протягом двох тижнів становить 0,41 випадку на мільйон, тобто ковід підвищує цей ризик у сто, а вакцинування – удесятеро.



Оцінювався також і ризик тромбозу ворітної вени (венозний стовбур, по якому кров від шлунка, селезінки, кишки та підшлункової залози проходить у печінку), що може призвести до підвищеного тиску та зменшення припливу крові до печінки – оскільки цей тромбоз також спостерігався як побічний ефект застосування вакцини AstraZeneca. Виявилося, що щодо ризику цього тромбозу вакцина AstraZeneca значно безпечніша за РНК-вакцин Pfizer і Moderna: 1,6 vs 45 випадків на мільйон відповідно. Ризик тромбозу ворітної вени при коронавірусі на порядок вищий: 436 випадків на мільйон (для порівняння – грип викликає цей тромбоз у 98 випадках на мільйон).